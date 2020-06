Por: Felipe Giraldo, Director agencia de comunicaciones Conexiones.

Una pandemia no es un momento para decirle al mundo lo buena que eres como empresa. Es hora de mostrarlo. Hay compañías que inspiran como aquellas que modernizan las instalaciones de fabricación para producir máscaras/ventiladores o financian iniciativas para ayudar a los empleados. Si bien hay algunas que no pueden ganar dinero ni redirigir las operaciones, aún pueden ser útiles. Es necesario que pasen algún tiempo pensando en cómo sus productos o servicios ayudarán a las partes interesadas (medios de comunicación, inversores, empleados y clientes). La crisis de COVID-19 nos ha puesto a prueba de formas que nadie anticipó por completo y las compañías deben tener en cuenta ciertos elementos en su comunicación para fortalecer o sostener la reputación ganada.

Permita que las partes interesadas sean su guía. Es esencial comprender dónde y qué esperan sus audiencias de usted y actuar en consecuencia. Es un momento para apoyarse en lo que sabe sobre sus partes interesadas (a través de sus colegas, datos e investigación) y luego cumplir o superar sus expectativas. Este no es un momento para concentrarse en llamar la atención por solo tener atención. Durante la pandemia las empresas más admiradas serán las más útiles.

El delicado equilibrio de la comunicación en este momento requiere precisión. Cuando se trata de las relaciones con los medios, este no es el momento para buscar una divulgación alta. Un vistazo rápido a las noticias sería suficiente para saber qué historias se están registrando en este momento. Pero eso no significa que no haya lugares para otros contenidos, tanto relacionadas con el covid-19 como no relacionadas. Si las historias se ajustan a un patrón claro de lo que está cubriendo un reportero, o al ciclo de noticias del día, puede haber una oportunidad. Es mejor errar por el lado de la precaución.

Pensar localmente

Es importante pensar localmente. El covid-19 se está desarrollando de esta manera. Las autoridades nacionales y regionales toman decisiones diferentes e informan sobre el número de enfermos y fallecidos de su región o sobre las empresas con vínculos locales u obligadas a cerrar. Recientes encuestas registran que las noticias locales, una industria que ha estado disminuyendo durante años, de repente están recibiendo mucha atención de las personas que buscan información.

Prepárese para el reingreso. Incluso si su negocio no cerró, cada compañía pasará por un momento de reapertura. Ya sea reabrir tiendas, dar la bienvenida a las personas a su sede o simplemente reintroducir su marca, se encontrará con cambios evidentes en la nueva realidad y en las expectativas de los clientes y empleados.

¿Está listo para cumplir con esas nuevas expectativas y abordar la reapertura cuidadosamente? El trabajo de comunicaciones será ayudar a transmitir el cómo y el por qué, y prepararse para las cosas que podrían salir mal. Es clave apoyar a las partes interesadas y al público a comprender este momento importante y potencialmente difícil.

