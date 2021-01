Tras la salida de Juan Pablo García y Carlos Andrés Rodríguez, Chief Operating Officer y Chief Communications Officer de MullenLowe SSP3, la agencia anunció el ascenso de Muñoz y Pardo como nuevos Executive Creative Directors (ECD’S); ambos se suman a Jaime Duque, quien hace varios años viene ocupando esa posición.

“Fieles a la filosofía de desarrollar y promover siempre a nuestra propia gente, estamos orgullosos del paso que estamos dando con Diego y Juan David, claros exponentes del talento joven, pero con experiencia, de calidad mundial que hay en la agencia. SSP3 ha sido una verdadera escuela de la publicidad en Colombia y gente hecha en la agencia está ocupando los cargos más envidiables de la industria en el mundo entero”, dijo Francisco Samper, CEO de la agencia y de MullenLowe Latam.

Los dos jóvenes creativos, asegura la agencia, han demostrado un gran liderazgo, una excelente habilidad para entender el negocio del cliente y trabajar de su mano, y un craft impecable en el desarrollo de sus ideas, siempre frescas y sorprendentes.

Su trabajo ha permitido a MullenLowe SSP3 brillar tanto local como internacionalmente con el producto desarrollado para ABI, que reconoció a la agencia como su partner del año 2020 en Colombia; así como con el de otros muy importantes clientes de la agencia como Aruba, ETB, Frisby y varias marcas de Unilever, para mencionar solo algunos.

Trabajo destacado

Muñoz y Pardo, recientemente, también fueron los encargados de repotenciar la comunicación de cerveza Águila, proceso en el cuál se destaca la creación y ejecución de la campaña “Beer Cap Project”, con la que acaban de obtener el Grand Prix en Direct; además de cuatro oros, dos platas y dos bronces en la edición del Ojo de Iberoamérica.

De igual forma fueron los creadores de campañas como “Re-Ask”, desarrollada para El Tiempo, el principal diario del país, con la que obtuvieron un oro y cinco platas más en el mismo Festival; además de otros metales en el Festival El Dorado de Colombia. “Women rewrite Women”, desarrollada también para El Tiempo (ganadora en D&AD, One Show, Clio, Best of Show de El Dorado) y ”Lowres pre-rolls” (también ganadora en el Sol, el Ojo y El Dorado), entre muchas otras.

Buena parte de la carrera de los dos creativos se ha desarrollado en la agencia. “Estamos felices de asumir este gran reto. Somos amantes de las ideas y de la gran filosofía que por años MullenLowe nos ha inculcado al trabajar en equipo con nuestros clientes. Sabemos que la creatividad es la mejor herramienta para hacer crecer los negocios y de paso cambiar el mundo”, dijo Muñoz sobre su nueva responsabilidad.

Por su parte, Pardo agregó: “Cuando el 2020 no podía estar más lleno de sorpresas, llega este gran reto para nosotros: asumir la dirección de una agencia y un equipo creativo mítico como es el de MullenLowe SSP3, donde hemos hecho equipo con nuestros clientes, haciendo trabajo relevante para la región y el mundo, y jugando al fútbol que sabemos jugar: el de las ideas”.

