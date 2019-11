Samsung Colombia presenta su nuevo televisor The Frame, que no solo les ofrece a los usuarios tecnología QLED, sino que además busca convertirse en una obra artística cuando el electrodoméstico esté apagado. Así, la compañía espera entregarles a sus consumidores arte, diseño y tecnología.

Con el concepto Televisor al encenderse, arte al apagarse, The Frame se convierte en una pieza de diseño con la que Samsung espera cambiar el significado de televisión y su relación con el estilo de vida de las personas.

Publicidad

“Nuestros televisores se destacan por ofrecer la más alta calidad de imagen y eficiencia del procesador; ahora son parte de nuestro estilo de vida y se integrarán a los espacios del hogar de los consumidores con una oferta de valor única: acceder a las mejores obras de arte mundial, acompañados de soluciones de diseño únicas con lo mejor de la tecnología QLED”, explica Juan David Suárez, gerente de mercadeo para audio y video de Samsung Colombia.

Obras de arte del mundo a una pantalla de distancia

¿Se imagina tener algunas de las obras de arte de los museos más importantes del mundo en el televisor de su casa? Con The Frame, los usuarios podrán acceder a 20 obras, 10 de arte clásico y 10 contemporáneas precargadas en el televisor.

Además, podrán suscribirse a la plataforma Art Store de Samsung, para acceder a más de 1.200 obras de arte para su televisor. Se trata de la colección de arte digital más amplia del mundo, mediante la cual el usuario podrá adquirir obras específicas, según su gusto y diseño del hogar.

Dentro de los museos aliados de Samsung están: Museo de Albertina, Art Space, Museo del Prado, Museo de Berlín, Museo Van Gogh y Museo de Bellas Artes de Bélgica. En cuanto a artistas, The Frame tiene obras de artistas como: Botticelli, Monet, Van Gogh, Callard, Cézzane, Renoir y Degas.

El acceso a la tienda de arte tiene un costo de COP $14.999 mensuales, que le permite al usuario disfrutar por tiempo limitao de todos contenidos de los museos aliados y sus obras de arte para usarlas en su televisor The Frame. Si desea adquirir la obra de manera indefinida, el usuario la puede comprar por COP $59.999 cada una.

Así mismo, The Frame cuenta con sensor de movimiento, así que el televisor se apaga cuando no detecta movimiento en el espacio, luego ajusta los colores de las obras de arte según el contexto de luz del espacio, o lo apaga definitivamente cuando no hay luz en el espacio donde está ubicado.

Museo Botero en The Frame

Con el fin de enriquecer la colección de obras de arte con representación colombiana, Samsung anuncia su alianza con el Banco de la República de Colombia para difundir en la colección digital del televisor The Frame, las obras del maestro Fernando Botero. El Museo Botero será el primer museo colombiano en presentar más de 10 piezas en la colección de la Tienda de Arte.

The Frame está disponible en un tamaño de 55 pulgadas en tiendas como Alkosto y Ktronix.

Comentarios