Continúa la reapertura económica de los diferentes sectores en Colombia. El jueves 3 de junio se dio a conocer la resolución que determina la reactivación de actividades sociales, económicas, deportivas, religiosas, de transporte y educación, con medidas de bioseguridad y aforo controlado.

El ministro de salud, Fernando Ruiz Gómez, presentó las medidas en las que se establecen la anulación de las restricciones de ciertas actividades, entre ellas los espectáculos masivos. Este rubro comprende los eventos deportivos o de entretenimiento con asistencia presencial. Sin embargo, se establecen ciertas prevenciones como el aforo controlado dependiendo de la ocupación UCI del municipio en que se realice.

Las ciudades con una ocupación de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos por encima del 85% no podrán reactivar los eventos que superen las 50 personas. Esta regla no aplica para congresos, ferias y centros comerciales. A los municipios con un porcentaje menor de ocupación hospitalaria se les permitirá la realización de espectáculos con un aforo controlado del 25%, de acuerdo a la capacidad del lugar.

Algunas de las recomendaciones que contempla la resolución para este sector son, entre otras, que se garantice la distancia mínima de un metro entre cada asistente; se prioricen los lugares al aire libre para la realización de los eventos y se ofrezcan opciones de asistencia en línea, como la compra de boletería o alimentos, para evitar las aglomeraciones.

Esta decisión es muy importante para el sector del mercadeo y la publicidad, que debió migrar a las plataformas digitales las activaciones, eventos y estrategias BTL. Por esta razón, P&M habló con Gonzalo Villalón, director general en Villalón Entretenimiento, una de las productoras de eventos más grandes del país, para ahondar en las implicaciones de las nuevas medidas en esta actividad económica.

“Esto es un retroceso. Teníamos autorizado el 30% de la capacidad y ahora se redujo en un 5%. No hay dinero que alcance para pagarle a un sitio al que le caben 1.000 personas y aforarlo con 250. De esta forma, no se benefician las marcas que hacen eventos sin cobrar; tampoco se permite que la experiencia sea del todo buena; y si se va a cobrar boletería, no dan los números”, aseguró Villalón.