Steve Vranakis es el nuevo director creativo de Grecia

Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia, nombra, históricamente, un director creativo para el país. Steve Vranakis se encargará de mejorar la imagen de marca de Grecia.

Director creativo de Grecia

Vranakis tiene la misión de cambiar la imagen en el extranjero de Grecia como marca, y tendrá que darle un enfoque en tecnología, creatividad, innovación y sostenibilidad. Supervisará el cambio de marca en conjunto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y otros ministerios y organizaciones gubernamentales.

Cabe recordar que Steve Vranakis se venía desempeñando como director ejecutivo del Laboratorio creativo de Google en Europa, Oriente Medio y África. Ahora, desde Atenas, se encarga de ejecutar las labores encomendadas en este histórico cargo.

Steve Vranakis

Es uno de los ejecutivos creativos más premiados del mundo. Hijo de inmigrantes griegos, criado en Vancouver, Canadá, Steve ha trabajado proyectos para compañías como Apple, Amazon y NASA.

Su trabajo ha sido reconocido con Leones en festivals de Cannes, D&AD, ADC, One Show’s, Campaign Big Awards, BTA’s, The FWA, Clio’s, Revolution, New Media Age, London International Advertising y Andy Awards. Y su trabajo ha sido registrado en medios de comunicación del mundo, como WIRED, The New York Times, Telegraph, Wall Street Journal, Creative Review, Huffington Post, FT, Design Week, Adage. Además, ha escrito columnas para medios como Adweek y New Media Age.

“Quiero enviar un mensaje fuerte al mundo de que ´griego´ y ´Grecia´ están de regreso”, dijo Steve a Pappas Post.

