Kwai es una una plataforma de entretenimiento de videos cortos, que se caracteriza por sus contenidos de entretenimiento y por sus herramientas de e-commerce.

A finales del 2018 la plataforma llegó a latinoamérica, específicamente a Brasil, en dónde se han obtenido buenos resultados y en la actualidad es la aplicación líder en Brasil. Por lo tanto, la compañía decidió expandirse a más países en latinoamérica, por ejemplo Kwai llegó hace 5 meses a Colombia.

Publicidad

Mira la video entrevista completa aquí:

Le preguntamos a Gustavo sobre la competencia de Kwai frente a otras aplicaciones, teniendo en cuenta que Facebook y Google llevan décadas en el mercado y tienen un gran posicionamiento. A lo que respondió que lo que diferencia a Kwai, es que no es una red social, sino un nuevo modelo de comunicar, informar y entretener, en dónde los videos cortos y los creadores de contenidos se caracterizan por generar narrativas sólidas; ya que para los creadores esto se ha convertido en un trabajo, no es un hobby, es una profesión.

Es por eso que Sebastían Sánchez, creador de contenidos de la plataforma, ingresó a Kwai hace algunos meses, pues se dió cuenta que Kwai es diferente a otras plataformas con las que él ya había venido trabajando desde hace 5 años. Así mismo, la plataforma le ha permitido conectar con un nuevo target y crear una nueva comunidad; pues usalmente el público de Sebastían en redes es de 15 a 18 años y Kwai está enfocada en un público mayor de 25 años. “A comparación de TikTok, en Kwai los contenidos no siempre giran en torno a tendencias efímeras; sino a contenido enfocado a humor, noticias, música, culinaria etc”, añadió Gustavo

“Desde el momento en que uno escribe un guión o se sienta a pensar la idea uno ya está creando para otro tipo de público y eso es maravilloso. Además el tema de los ingresos,nos motiva mucho a los creadores de contenido; a mí las redes sociales me han permitido participar en series de Netflix, en comerciales, vallas publicitarias y más cosas, pero me faltaba conquistar ese público que me brindó Kwai”, dijo Sánchez.