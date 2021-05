La pandemia ha logrado que muchas empresas migraran al mundo digital y estas se vieron en la obligación de adaptarse a las diferentes plataformas digitales; pero sobre todo a las nuevas necesidades de los consumidores.

Debido a esto, las tendencias se han vuelto cada vez más fundamentales para tomar las mejores decisiones del mercado. Si bien antes eran importantes y muchas empresas las consideraban, la pandemia ha hecho que estas estén mucho más alertas. En consecuencia, toda tendencia o cambio en el mercado puede ser muy beneficioso para aquellas industrias que han sido más golpeadas por el Covid-19.

El aumento de las empresas en el mercado online puede generar mucha competencia. Esto hace que las tendencias puedan servir como una brújula para encontrar nuevas oportunidades y ver si podemos alcanzar el éxito.

Es por esto que presentamos una herramienta online que ofrece datos sobre las campañas publicitarias, creatividades, valorización y más. En este artículo explicamos todo sobre ello.

¿Qué es Admetricks?

Si trabajas como anunciante, agencia de publicidad o un medio de comunicación este artículo te interesará mucho. Admetricks Intelligence es una plataforma que calcula los resultados de las campañas publicitarias de tu marca y de la competencia; estima la inversión publicitaria en internet, y muestra cómo está el mercado o la industria para que puedas tomar mejores decisiones estratégicas de forma fácil y rápida.

Admetricks Intelligence procesa las campañas de publicidad online de miles de empresas en diversos medios de comunicación en 19 países: Colombia, Brasil, México, Chile, Argentina, España, Perú, Ecuador, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Paraguay y Venezuela.

También ofrece el privilegio de poder saber en tiempo real cuáles son las campañas online que está llevando a cabo cada anunciante, empresa o marca de cualquier tipo de industria o sector económico, durante cuánto tiempo; a través de qué medios, y cuál ha sido sus impresiones e inversión día a día.

Mediante esta herramienta es posible filtrar las búsquedas para configurar las empresas que se quieren visualizar, cuál es el rango de fechas, los medios de comunicación utilizados y el impacto por orden de fechas. De esta forma podemos tomar las mejores decisiones estratégicas en nuestra empresa.

Gracias a las funcionalidades de Admetricks podemos saber cuáles son las empresas que se anuncian en más de 8.300 grupos de medios online diferentes alojadas en más de 50.000 urls, además de tener la posibilidad de recibir emails diarios con las campañas de las marcas que te interesen. Todos estos datos son completamente objetivos, ya que Admetricks es una empresa con total independencia y con un capital 100% privado.

¿Cómo funciona el sistema de Admetricks?

El sistema de Admetricks funciona utilizando robots como un método de captura de los datos interesantes para anunciantes, medios y agencias. Cada uno de estos robots es una unidad que consiste en un navegador real y un simulador de navegación que utiliza un conjunto de patrones para identificar creatividades.

Tal y como nos explican desde Admetricks “el proceso de captura se inicia revisando internet con una araña buscando sitios que contengan publicidad y ordenándolos, usando un ranking de referencias internas. Los sitios seleccionados son revisados manualmente y además se agregan sitios importantes que fueron omitidos por la araña”.

Las urls son elegidas según la audiencia y la cantidad de campañas publicitarias que sirven. Éstas se distribuyen en los robots de tal forma que las páginas con más campañas sean visitadas en más ocasiones que las páginas con menos campañas. Cada unidad de robots se conecta al país que se le ha asignado mediante los servidores ubicados de forma física en el país.

Desde Admetricks señalan que los resultados obtenidos son clasificados por anunciante, industria, tipo de anuncio, tamaño y clase. Además, estima las impresiones y luego las pondera mediante un CPM para calcular la inversión publicitaria de las marcas. Todo este proceso se realiza una vez cada hora y ofrece los datos de manera inmediata.

¿Cómo te pueden ayudar en Admetricks?

Quienes trabajan en marketing pierden mucho tiempo tratando de saber (o no saben) qué hace su competencia en publicidad digital y redes sociales. Se pierden muchas oportunidades de venta al no tener insights de mercado para reaccionar a tiempo a la competencia. Hoy, más que nunca, es muy necesario tener todos los canales digitales bajo control y conocer el share of investment en publicidad digital.

Desde Admetricks crean contenido constante para aportar a la transparencia del mundo del marketing digital. En estos se pueden observar los líderes en diferentes categorías: industrias, campañas, sitios web, marcas y mucho más.

Para probar Admetricks puedes solicitar tu demo en https://www.admetricks.com/product/

La herramienta de inteligencia en Redes Sociales más simple del mundo

Brandy Social ahorra mucho tiempo en medir el desempeño frente a los competidores e industria en contenidos de redes sociales. Permite acceder a las publicaciones en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter en una simple vista. Visualizar el contenido patrocinado (Branded Content) que están desarrollando las marcas en medios o con influenciadores. Y mejor aún, envía los insights directamente al correo sin la necesidad de depender de un tercero.

Brandy Social fue desarrollada por Admetricks y ya es usada por empresas líderes de la industria como Kia / Indumotora, Banco BICE, OMD Chile, La Razón España, Telefónica Perú, AT&T, Altice República Dominicana y otros.

Dentro del análisis de redes sociales, lo ideal es poder vincular todas las plataformas que tiene la marca, poder revisar los contenidos, diferentes formatos y resultados de post.

Muchas veces nos preguntamos si los 100 likes o 1.000 views que obtuvo nuestra publicación es bueno o es malo, y la respuesta es que depende con quién nos comparamos. Si nuestra industria tiene en promedio 10 likes y 100 views es bueno porque estamos mejor que ellos. Brandy Social tiene un indicador de rendimiento referencial para comprender de manera rápida y simple cómo sus contenidos se contrastan con los de su industria.

Para probar Brandy Social, puedes acceder de forma gratuita en https://brandysocial.com

¿Cómo contactar con Admetricks o Brandy?

Si quieres más información sobre Admetricks o Brandy y sobre los otros servicios que puede ofrecer esta herramienta te invitamos a visitar su página web haciendo clic aquí. Por otro lado, si lo que quieres es contactar con ellos directamente puedes hacerlo enviando un correo electrónico a contacto@admetricks.com.

