Con gran orgullo y emoción, la semana pasada tuve la oportunidad de participar, por primera vez, en el World Economic Forum (WEF) o Foro Económico Mundial. Este evento se lleva a cabo anualmente en Davos, Suiza, y reúne a líderes mundiales de diferentes sectores: Gobierno, ONG’s, academia, sociedad civil, medios de comunicación, activistas, entre otros. Todos asisten con un solo objetivo: hacer del mundo un lugar mejor.

Mi expectativa era asistir a un fascinante encuentro en el que se discuten temas de alto impacto mundial como el calentamiento global, geopolítica, economía… Para mi sorpresa, términos como Inteligencia artificial, e-commerce, autos eléctricos y autónomos, drones al servicio del comercio, nanotecnología, big data analytics, blockchain y criptomonedas hicieron parte del léxico absolutamente cotidiano de algunos de los asistentes.

Aunque ninguno de estos términos era desconocido para mí, sí lo fue la forma en que los integraban a sus conversaciones. Un contenido que evidencia cómo está cambiando el mundo a una velocidad sin precedentes.

La Promenade

Lo primero que hice en Davos fue visitar la famosa calle La Promenade. Allí, grandes marcas como Amazon, Accenture, Facebook, HCL, IBM, entre otras, se mudan por una semana para exhibir y hacer gala de sus innovaciones tecnológicas ante líderes mundiales y clientes potenciales. Aunque La Promenade aparentemente no se diferencia de una calle de un pueblo hermoso de los que existen en Colombia, entrar a las tiendas de estas marcas, sí.

Un robot humanoide llamado Pepper, de 1,2 metros de alto, me dio la bienvenida a la tienda de HCL. Me saludó al entrar y entabló una conversación sencilla conmigo. Respondió a preguntas simples como What’s your name? y “Can you dance?”. Pero lo que más me llamó la atención fue que pudo identificar mi género y estado de ánimo.

Como me contó Paresh Vankar, Vicepresidente Global de HCL, este robot cuenta con un sistema de cámaras 3D ubicadas en sus ojos y a través de reconocimiento facial, inteligencia artificial y machine learning puede archivar data de los clientes para reutilizarla posteriormente.

Estos servicios son ofrecidos a las empresas para analizar las preferencias de los compradores, sus comportamientos frente a los productos y diferentes patrones de decisión (shopper behavior analytics). El CEO de Grammatics, socio de HCL en la tienda, me afirmó que con la captura de información y data analytics, ayudan a las empresas a tomar mejores decisiones de negocio. Esta es una pequeña muestra de cómo la tecnología nos está cambiando, no solo la forma en que compramos, sino también la manera en que los negocios serán más competitivos.

Data e inteligencia artificial

Pero la ventaja competitiva de la Data, también está llegando a los estados. Esto según Yuvar Harari, catedrático de la universidad de Jerusalén, quien habló durante el WEF sobre el impacto que las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial tendrán en nuestras vidas.

Las declaraciones del profesor Harari me dejaron inquieta. “Cuando tienes Data, no necesitas enviar soldados a controlar un país”, aseguró.

Desde su punto de vista, en la actualidad vivimos en medio de una carrera armamentista de Inteligencia Artificial (IA), con China y los Estados Unidos liderando, mientras el resto de países van rezagados.

“Si no tomamos medidas para distribuir los beneficios y el poder de la IA entre todos, probablemente se creará una inmensa riqueza entre unos pocos, mientras que otros estados se declararán en bancarrota o se convertirán en colonias explotadas”, dijo.

El profesor Harari ejemplificó su teoría: “Imaginen que en 20 años Corea del Norte tenga un brazalete que pueda medir la presión arterial y el sentimiento de las personas. Si, por ejemplo, cuando oigan a su líder en la radio, los brazaletes detectan el más mínimo sentimiento de rabia… ¿qué le espera a esas personas? Un sistema que nos entienda mejor de lo que somos capaces de entendernos nosotros mismos puede manipular nuestros sentimientos”, explicó.

Aunque las declaraciones del profesor Harari puedan parecer un poco lejanas o extremistas, ya hay evidencia del inmenso poder de la Data. El bien conocido escándalo del caso de Cambridge Analytica, que confirmó que durante la campaña del actual Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se crearon más de 40 millones de perfiles falsos en Facebook para influir en las decisiones de voto durante las elecciones, nos muestra los peligros a los que estamos expuestos con la tecnología y la necesidad de una legislación urgente frente al uso de la Data. No en vano, el más reciente informe del WEF “Global Risk Report 2020” destacó la ciberseguridad y el fraude de Data como grandes amenazas de los próximos años.

El Foro Económico Mundial y la sostenibilidad

Por otro lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible también fueron protagonistas de este encuentro. Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial y ex catedrático de la Universidad de Ginebra, invitó a los líderes mundiales a adoptar un nuevo manifiesto llamado el Capitalismo de los Stakeholders.

“Las empresas de hoy deben adoptarlo plenamente, lo que significa no solo maximizar las ganancias, sino también usar sus capacidades y recursos en cooperación con los gobiernos y la sociedad civil para abordar los temas clave de esta década. Tienen que contribuir activamente a un mundo más cohesionado y sostenible”, dijo.

Carlos Brito, CEO Global de AB InBev, empresa de la que hace parte Bavaria (para la cual trabajo), participó en la conferencia “El Futuro del Consumo”. Anunció el compromiso de hacer TODAS las cervezas Budweiser del mundo con energía 100% renovable para 2025. Adicionalmente, compartió información sobre su más reciente proyecto en África, que beneficia a pequeños agricultores, quienes a través de Blockchain, pueden acceder a créditos sin necesidad de tener historia crediticia. ¡Qué orgullo!

También tuve el privilegio de asistir al lanzamiento del Sustainable Developement Goals Comittment Report – SCR500, edición 2020. Esta iniciativa busca movilizar 500 millones de dólares para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030, en mercados emergentes. Se hará a través de fondos mixtos de inversión.

Para Kenneth Kwok, CEO de Global Citizen Capital & Better Thogether Foundation e inversionista que participó en este encuentro, “las apuestas del mundo empresarial han cambiado.Los inversionistas nos estamos enfocando en opciones de negocio creativas que planteen soluciones sostenibles para el planeta”.

Los más mediáticos del Foro Económico Mundial

Greta Thumberg, la joven activista sueca de 17 años, quien también hizo parte del encuentro, continuó evidenciando los riesgos del actual sistema que, según ella, representa “una traición a las futuras generaciones debido a la insostenibilidad ambiental”.

“No necesitamos emisiones bajas. Nuestras emisiones deben de parar. ¡Esto debe hacerse ya! No en 2050, ni siquiera en 2021. Nuestra casa sigue en llamas”. Y pide que los líderes del WEF actúen como si amaran a sus hijos y los quisieran salvar. “No quiero que tengan esperanza. Quiero que sientan pánico y actúen como si su casa estuviera en llamas”, dijo a los asistentes refiriéndose al cambio climático.

En esa misma línea, Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, fue enfático al señalar que el planeta está ardiendo por cuenta del incremento en los niveles de la temperatura. Recordó que, mientras un millón de especies están en peligro de extinción, más de siete millones de personas mueren cada año debido a la inhalación de aire contaminado.

“Creo que estamos perdiendo la carrera. El cambio climático está actuando más rápido que nosotros. Se necesita acción urgente para volver a equilibrar nuestra relación con el mundo natural. Las consecuencias de no cambiar el curso actual son enormes, no solo para la naturaleza, sino también para los humanos”, afirmó.

El Presidente de Colombia, Ivan Duque Márquez, también hizo presencia en Davos. Confirmó su propósito de sembrar 180 millones de árboles en Colombia, para el año 2022. Adicionalmente, como resultado de sus reuniones con empresarios, logró cerrar inversiones por más de 200 millones de dólares. Anunció que nuestro país será sede del Foro Económico Mundial, edición Latinoamérica, en 2021 lo que significa mayor visibilidad internacional, empleo para miles de Colombianos y mayores ingresos.

¿Y es útil el WEF?

Muchos tienen dudas sobre la efectividad del encuentro. Algunos lo tildan de elitista, ya que para acceder a él, se debe ser miembro para lo cual hay que pagar una suma mínima de 60 mil dólares. También es posible asistir como invitado especial, lo que da derecho a estar presente en algunas conferencias. Ese fue mi caso por ser estudiante de EMBA, de la Universidad de Ginebra, en Suiza.

Lo cierto es que hasta el momento el WEF ha mejorado la vida de más de 600 millones de personas en 190 países, a través de acuerdos, tratados y políticas propuestas. Adicionalmente, nos hace reflexionar sobre el futuro que queremos y cómo podemos llegar a él.

Tras varios días de aprendizajes y una sensación de regresar del futuro, me quedo con varias inquietudes. El cambio climático es real, la tecnología nos está cambiando y debemos entrenarnos para sus desafíos y amenazas. Si queremos un mundo mejor para las próximas generaciones, debemos actuar ahora. Como sociedad civil, empresas y cómo país, es necesario obsesionarnos por la sostenibilidad y la tecnología. El World Economic Forum nos abre esa puerta al futuro y no tenemos otro camino sino entrar.

