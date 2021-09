En esta nueva versión de los Podcast P&M, hablamos con Vladimir Tiuso, publicista especializado en psicología del consumidor y planeación estratégica para conocer su vida y trayectoria; quien en un principio quiso ser piloto de guerra, pero la vida lo llevó al mundo de la publicidad.

Para este episodio número 48, nos acompañó en la locución Gabriel Pineda, director de contenidos, y Juliana Arelana periodista digital; así mismo Gabriela Vargas periodista multimedia desde la producción.

En primer lugar, conocimos la trayectoria de Vladimir Tiuso en el mundo de la publicidad; quién comentó que entró allí por equivocación.

“Yo inicie por equivocación, yo quería ser piloto de aviones de guerra, así que me fui a estudiar a Estados Unidos, pensé que en Colombia iba a cambiar mi visión, pero no; aquí volví a buscar la forma de ser piloto y por cosas de Dios no pasé las pruebas”, dijo.