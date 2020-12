Personalidades destacadas del sector del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones pasaron por el espacio de video entrevistas de P&M para abordar temas de la actualidad, tendencias, lanzamientos o para explicar el modelo operativo de su agencia, marca o medio, que le permitió obtener resultados relevantes en la industria.

En este, un año atípico para el funcionamiento de las compañías, la tecnología fue la herramienta perfecta para propiciar el encuentro, y el trabajo periodístico no fue la excepción. Por esta razón, la gran mayoría de entrevistas fueron realizadas y grabadas a través de Clickmeeting, una plataforma de webinars y reuniones en línea.

Estas fueron las 10 mejores entrevistas del 2020:

Entrevista con Marty O’Halloran, CEO de DDB Worldwide. Lo acompañó Juan Carlos Ortiz, presidente y CEO de DDB Latina y Borja de la Plaza, CEO del grupo DDB en Colombia.

En julio de 2020, DDB Worldwide anunció la llegada de Marty O’Halloran, como CEO global de DDB. Hasta ese momento, O’Halloran había dirigido las divisiones de DDB en Australia y Nueva Zelanda, donde uno de sus más resonados éxitos fue llevar a que DDB Sídney fuera reconocida como la agencia del año de la región Asia-Pacífico en Cannes Lions 2019.

En días pasados, P&M conversó con Marty O’Halloran sobre la nueva visión que le aportará a DDB Worldwide. Entre estas se destaca la reconocida premisa: Piensa global pero actúa a nivel local.

“Nosotros queremos líderes que sean emprendedores por naturaleza, para que tomen los aprendizajes y los marcos globales que nosotros creamos, pero que también hagan lo que consideren correcto para sus mercados. Y creo que eso nos da una ventaja competitiva, quienes piensan a nivel global y en ocasiones reducen las ofertas de las agencias locales”, aseguró el CEO de DDB global.

2. Entrevista con Mauricio Russo, Co-fundador de Casaideas

A puertas de terminar un año que ha sido bastante desafiante para la mayoría de las marcas en el país, en P&M decidimos entrevistar a Mauricio Russo, co-fundador de Casaideas. Una empresa especializada en productos de diseño y decoración para el hogar, quiénes por estos días ratificaban su presencia en el país con la apertura de su quinta tienda en Bogotá. Esta vez en el Centro Comercial Multiplaza.

Fue una conversación sobre las crisis, el papel de la mujer en las organizaciones y la proyección de lo que sigue siendo su gran sueño.

3. Entrevista con Irina Jaramillo, gerente corporativa de Carulla

Colombia se empieza a sumar a la revolución de las grandes superficies, con apuestas como la de Carulla Fresh Market; un supermercado que recientemente anunció la incorporación de estructuras adaptables para personas en condición de discapacidad visual, auditiva y motriz; tecnologías de auto-pago y auto-asistencia; ganadería sostenible en su oferta de productos; y energías renovables en sus sistemas de refrigeración, convirtiéndose en el primer supermercado carbono neutro del país. P&M habló con Irina Jaramillo, gerente corporativo de Carulla, para abordar la planeación y ejecución de esta gran iniciativa.

4. Entrevista con Germán Giraldo, vicepresidente de mercadeo de WOM

Una nueva marca de telefonía móvil llegó al mercado colombiano con un lanzamiento que anunciaba una fuerte competencia entre las demás marcas de la industria. La marca describió a Claro, Movistar y Tigo como tres bebés que controlan el monopolio de la telefonía celular en el país.

Germán Giraldo Correa, vicepresidente de mercadeo de la compañía, comenta que WOM contará con la agencia Buentipo Anchor para la creación y ejecución de sus campañas de comunicación. Además, asevera que diseñará una oferta potente, mejor de las que hay en el mercado actual. “Venimos con toda para mover este mercado, para brindar entretenimiento, para que vean una marca potente, relevante e innovadora. Vamos a dar mucho de qué hablar”, afirma Giraldo.

5. Entrevista con Ted Ketterer, Marketing Director at The Coca-Cola Company Colombia

Con la edición de este año, Coca Cola cumple un siglo de sus tradicionales campañas navideñas. Estas han marcado un hito en la historia de la publicidad por las características que integran como la emotividad, la adaptación al contexto y la calidad de producción.

P&M habló con Ted Ketterer, director de mercadeo en The Coca Cola Company Colombia, para ahondar sobre las fuentes de inspiración, el mensaje, la comunicación y todo el trabajo creativo detrás de cada una de las piezas.

6. Al Derecho: Entrevista con Julio José Orozco, abogado comercialista

A mediados de octubre, la Superintendencia de Industria y Comercio sacó una guía de buenas prácticas para influenciadores para regular la publicidad que se emite por canales digitales, como las redes sociales, recordando los parámetros existentes en el Estatuto del Consumidor. P&M, en su sección Al Derecho, habló con el abogado comercialista, Julio José Orozco, quien explicó las implicaciones legales de esta normativa y lo que se viene para las marcas.

7. Entrevista a Ramiro Avendaño, presidente del Canal 1

Por prácticas restrictivas a la libre competencia en el mercado publicitario, Canal 1 interpuso una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio contra Caracol Televisión. El recurso jurídico fue presentado con el agregante de abuso de posición dominante, por parte de este medio, pues tiene un gran porcentaje de representación en el espectro de canales de televisión abierta y por lo tanto puede ejercer mayor coacción.

En entrevista con P&M, Ramiro Avendaño, presidente del Canal 1, explicó en detalle las prácticas por las cuales acudió a esta esta entidad para que se les garantice su derecho a la libre competencia.

8. Entrevista a Juan Manuel Cortés de la compañía de software Modyo

Para abordar el customer experience desde lo digital, P&M realizó una video entrevista con Juan Manuel Cortés, de la compañía de software Modyo, expertos en esta materia. Cortés resaltó que entender la experiencia significa cómo me hace sentir la interacción con una compañía que me provee de productos y servicios, independientemente del canal. La experiencia se define si lograron atender mi necesidad o no, si me conocen o no me conocen y cómo fui atendido en el proceso.

9. Entrevista Lucas López, Vicepresidente de marketing del Grupo Familia

El sector de la comunicación y el mercadeo en el país se encuentra muy bien posicionado. Colombia es uno de los países latinoamericanos líderes de la industria; y sus agencias logran ranquear los primeros lugares en reconocimientos internacionales como el WarC100, Effie, Cannes, entre otros. No obstante, existe una brecha entre el panorama creativo de la capital, epicentro de las principales agencias; y las demás empresas de la comunicación en las regiones. Precisamente este es el tema que P&M abordó en su especial: creatividad regional, en el que a partir de la perspectiva de los anunciantes, evalúa la competitividad de la oferta creativa en las ciudades intermedias del país.

En esta videoentrevista, Lucas Lopez, vicepresidente de mercadeo del Grupo Familia, detalla la calidad del servicio creativo en su región.

10. Entrevista con Daniel Muñoz, VP Branded & Content de Rappi

Daniel Muñoz, VP Branded & Content de Rappi habló sobre la personalización del mensaje en la efectividad del e-Commerce; uno de los pilares de la compañía de domicilios.

Así mismo, se aprovechó su presencia en el espacio de Entrevistas P&M para hablar sobre el crecimiento del modelo de negocio en el país, el comportamiento de los consumidores, y la acogida de los nuevos servicios de la aplicación.

“Rappi cuenta con un equipo de científicos de datos en todos los países donde tiene presencia, y ese es el paso inicial para toda la personalización que hacemos. Se trata de tener el entendimiento correcto de las características demográficas de nuestros usuarios y su comportamiento en la plataforma”, señaló el VP Branded & Content de la compañía.

