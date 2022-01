.Anualmente, P&M reconoce al papel de la academia en el desarrollo de la industria de la publicidad, el mercadeo y las comunicaciones. Es así como se incluyen las categorías de docentes en Top 10 P&M; se trata de una mención especial para destacar la labor de los profesores de publicidad y mercadeo del país.

La mención especial Profesor Top 10 P&M destaca a los docentes de publicidad y mercadeo recomendados por las instituciones para las que trabajan. Estos profesores son reconocidos por su influencia dentro de la comunidad académica y han dejado huella en los profesionales del sector. Estos son los profesores de publicidad y mercadeo nominados a Top 10 P&M 2022:

CESA, Universidad de los Andes

Es economista y magíster en filosofía. Ha trabajado como docente de cátedra desde 1998 en programas de posgrado de varias instituciones del país y del exterior. Es autor de 19 libros, varios de los cuales están relacionados con el mercadeo, la cultura y el consumo, entre otros temas. También ha publicado 18 artículos académicos. A continuación, relacionamos un fragmento de su carta de postulación.

“Mi camino como investigador de mercados y de consumidor comenzó por mi incontenible curiosidad. Desde pequeño me he preguntado por qué pasan las cosas, y en la medida en que fui creciendo, me di cuenta de que como animales, los seres humanos somos muy complejos. Esto me llevó a estudiar economía y tiempo después filosofía, como buscando comprender las razones de nuestras acciones.

Publicidad

El camino me llevó a los estudios culturales, donde estudié la relación entre la economía y la cultura, intuyendo que el comportamiento de las personas tenía mucho de ambos, ya que los cambios culturales más rápidos y evidentes se veían en el consumo […].

Así, me dediqué a intentar comprender al consumidor y en ese camino como investigador y consultor, un día un amigo cercano me preguntó que ‘dónde dictaba clase’. Le dije que, en ningún lado, que no había pensado en ser profesor, por lo menos hasta ese momento. Ser profesor, conferencista, periodista, publicista es una enorme responsabilidad, porque todo lo que uno dice tiene un impacto directo en las personas y ellas toman decisiones con eso, e incluso, algunos lo toman como una verdad absoluta; más este mismo razonamiento, causó en mí una gran discusión: ¿no debería ser profesor de lo que he aprendido, para lograr que más personas sepan de esto y así mejoremos las cosas, o debería ser egoísta y no enseñarle a nadie? Y si, así comenzó el camino que hace más de 20 años me tiene de profesor de diversas materias en el mundo de la economía, el mercadeo, la investigación y obviamente el consumo.