Son muchas las posibilidades que vienen a nuestra cabeza cuando pensamos en papelitos de color con adhesivo, como la típica nota de recordación para una reunión del trabajo o los juegos didáctos en ejercicios de coaching. No cabe duda de que hemos reconocido a este producto a lo largo de nuestra vida escolar, universitaria y laboral. En cada una de las etapas podemos encontrarles maneras diferentes de usarlos, sin dejar de lado la función principal de anotar nuestros recordatorios. Sin embargo, existen metodologías o dinámicas culturales y laborales, que han ido tomando fuerza a lo largo y ancho del planeta a partir del uso del Post It, producto que cumple 40 años en el mercado.

Hemos referenciado al Post It en películas como “Todo poderoso” cuando le llegaban todas las peticiones de los creyentes a ese nuevo Dios, en los juegos familiares o incluso en la nota que nos dejaban nuestras madres con el famoso “mandado de barrio”, indicando uno por uno los ingredientes del almuerzo. Son diferentes situaciones y seguramente muy personalizadas, en las que nos hemos visto pegando nuestras notas en cualquier lugar de la casa o la oficina. Por esta razón, no podíamos dejar pasar el aniversario de un producto que nos permite pegar pedazos de memoria y creatividad por el mundo.

Un fracaso que se nos quedó pegado

La historia de Post It, como muchos de los grandes productos, se generan a partir de accidentes o errores empresariales y este no fue la excepción. Los Post-It fueron un invento del químico Dr. Spencer Silver, quien trabajaba para la compañía 3M en el año de 1968 como científico ejecutivo en el Laboratorio de Investigación Corporativa. Su trabajo era encontrar un pegamento de alta capacidad que pudiera ser usado en la construcción de aviones. Sin embargo, Spencer se encontró con un producto que soportaba pegar dos hojas y despegarlas sin dañar ninguna. Lo que claramente representó un fracaso en su momento.

En 1974 otro científico de la compañía 3M, Art Fry, quién participaba en el coro de una iglesia se enfrentó al problema de perder la página en el libro de himnos, obligándolo a buscar desesperadamente la página correcta durante las presentaciones. Razón por la que retoma el invento del Dr. Spencer y termina convirtiéndolo en el producto que conocemos hoy como Post It.

Hoy en día existen más de 600 productos Post-It en más de 100 países, siempre han sido fabricados de materiales reciclados, se encuentran en 8 tamaños, 25 formas y 62 colores diferentes, los encontramos en todas las oficinas, hogares, bibliotecas, paredes, muros, neveras y hasta en la pantalla de tu computador.

¿Cómo pegaron en tantos mercados?

Aunque no existe un secreto supremo de mercadeo para hacer exitoso un producto, lo cierto es que sí hay algunos patrones que sirven de referencia para inspirarnos. En una industria tan competitiva, el gran reto está en ser relevantes a lo largo del tiempo, incluso superando revoluciones que cambian nuestros hábitos, como la digital. Entrevistamos a Javier Lostao, director de mercadeo y ventas en 3M para la Región Andina, con la intención de conocer cómo recibe la empresa estos 40 años de Post It y cuál es su visión del mercado.

Innovación: el principal Post It para 3M

Para Javier, el truco de 3M fue tener un producto innovador que supo comunicarse y no paró de crecer en materia de creación de soluciones para sus clientes. Es un Post It pegado en la cima de la estrategia. Al preguntarle por los retos que tienen con la llegada de las herramientas tecnológicas y digitales, que de alguna manera suplen la necesidad de tener en dónde anotar, Lostao comentó:

“Uno de los momentos más grandes que vivimos es el de redescubrir esos momentos de consumo del Post-it en esta nueva realidad. La marca busca comunicar o explorar ideas de las personas. Tú tienes momentos de creatividad y de conocimiento, que quieres retomar más adelante. En el fondo el Post It es una tarea que las personas hacen, para la que necesitan el apoyo de recordación visual, para liderar su idea y plasmarla”.

Consumidores que evolucionan con los años

No podemos desconocer que atravesamos por una situación anormal, que ha replanteado todos los conceptos de mercadeo. Un consumidor con nuevos hábitos, exige estrategias que se adapten a esas exigencias que surgen conforme tomamos consciencia de lo importante. Más allá de definir un target, que en el caso de Post It es muy amplio, lo trascendental está en encontrarse dónde y cuándo el consumidor necesita.

Una sola cultura alrededor del Post it

Post It encuentra su importancia dentro de la demanda que tienen ciertas personas con la necesidad de explorar las ideas y trabajarlas de modo manual. Siempre con el objetivo de liberar la creatividad u ordenar nuestro día a día. Incluso, se podría pensar que los consumidores varían sus usos según su ubicación geográfica, idea que para Post It no aplica.“Normalmente pensamos que el compartimiento de los mercados regionales es diferente. Lo cierto es que hay algunas diferencias entre unos países y otros, pero no son radicales. Este producto nos ha demostrado a todos que es de uso común en todo el mundo. Nosotros no solo tenemos un producto innovador creado hace varios años, sino que le damos la oportunidad al consumidor de ser más creativo”, aseguró Lostao.

Usos curiosos

Lo que hace llamativo a Post It son los diferentes usos curiosos que los mismos consumidores han generado alrededor de la marca. Metodologías de trabajo, juegos para estimular la creatividad o como recordatorios. Entre estos encontramos:

Post It War

Este particular juego de competencia creativa surgió en una agencia de publicidad en Nueva York, después de que generó un diseño con Post It en su ventana. La guerra empezó cuando en el edificio que se encontraba en frente, le responden con la figura de un animal. Es de esta manera que surge un juego creativo que retaba a los consumidores a generar dinámicas de entretenimiento productivo, principalmente, para generar pausas activas o fortalecer las dinámicas de equipo.

Brain Storming

La lluvia de ideas es una metodología tradicional en los equipos creativos, para poder establecer estrategias y tácticas frente a la ejecución de planes de trabajo. Aunque hoy en día nos encontramos con diferentes herramientas, varios profesionales aprovechan el producto para organizar sus equipos con metodologías ágiles, que fomenten la participación y una cultura organizacional dinámica.

Es de esta manera, que 40 años después, Post It se ha convertido en un referente cultural que busca seguir creciendo con innovaciones de producto y nuevas experiencias de consumo. Está claro, que lo que Spencer Silver no se imaginó, fue que, aunque no pegó aviones, si puso a volar las ideas de varias generaciones.

Mapa de ideas

Siguiengo la línea anterior, el Post It resulta ser una herramienta práctica para hacer mapas mentales y compartirlo con el equipo en una cartelera de seguimiento de objetivos.

Marcación de equipos

Si de mantener el orden se trata, este producto es ideal para marcar nuestro computadores o herramientas en el trabajo. Incluso para decirle a los compañeros del colegio que nuestro pupitre tiene dueño.

