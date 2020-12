El BrandZ 2020 es una medición del grupo de comunicaciones, WPP y la investigadora de mercado, Kantar, que ranquea las marcas más valiosas del mundo y registra su crecimiento con respecto al año anterior. Partiendo de esto, se logró conocer a aquellas compañías que durante la pandemia apalancaron aún más su modelo de negocio y escalaron exponencialmente en la clasificación.

Estas son las marcas con mayor crecimiento durante la crisis del Covid-19:

1. Moutai

El primer lugar lo ocupa el principal fabricante de licores de China, Moutai; con un aumento del 58%, hasta escalar a los US$ 53.755 millones. Esto se debe, según la investigadora de mercado, a su capacidad de ventas y a su excelente reputación en el mercado chino; características que le permitieron ser de los primeros en abandonar el confinamiento en el mundo y reactivar su consumo.

2. Instagram

A pesar de haber quedado en el octavo lugar de la categoría tecnología, Instagram es la segunda marca global de mayor crecimiento, según BrandZ, con un salto de 47% (US$ 41.501 millones). Además, Instagram también fue una de las marcas que más subió en el Top 100 de BrandZ, ganando 15 lugares, para ubicarse en la posición 29, quedando por delante de otras marcas de su categoría, como LinkedIn y Xbox.

Su crecimiento fue el resultado del aumento exponencial de personas que pasaron tiempo online durante la cuarentena en búsqueda de contenido atractivo, entretenido y participativo. Es allí donde Instagram hizo la diferencia, con contenido generado por los propios usuarios, en la mayoría de los casos. Además, durante el confinamiento, Instagram, mediante sus lives (vivos) se convirtió en una de las principales plataformas para difusión de contenidos, entrevistas y shows musicales.

marcas que más crecieron en pandemia

3. Lululemon

Completando el podio de los mayores crecimientos de 2020 en valor de marca, aparece Lululemon, de la categoría de indumentaria, liderada por Nike. La empresa canadiense dedicada al athleisure, obtuvo un impresionante crecimiento del 40% (la que más creció en el segmento), para llevar su valor de marca hasta los US$ 9.669 millones.

Publicidad

Esta compañía ha logrado crear una comunidad alrededor de la marca con sesiones de yoga y otros eventos de esta categoría. Sus productos se valorizaron aún más durante la pandemia, ya que las personas en confinamiento apostaron al athleisure para ejercitarse, trabajar y realizar las tareas cotidianas dentro del hogar; para sentirse cómodas.

4. Netflix

La innovación y la creatividad fueron impulsores clave del crecimiento en todas las categorías este año, particularmente en medios y entretenimiento. Netflix, que fue cuarto en esta categoría, por detrás de Tencent, Facebook y Disney, mantuvo su dominio y un fuerte crecimiento del 34% (US$ 45.889) en valor de marca; esto refleja su preponderancia en “guerra de streamings”, a pesar de enfrentar la competencia de los nuevos servicios de suscripción, como Disney+ y Apple TV+.

marcas que más crecieron en pandemia

5. Amazon

Además de ser la marca más valiosa de la categoría retail, Amazon también se mantiene como la marca más valiosa del mundo; sin embargo, lo que se destaca en este artículo es su crecimiento del 32%, para alcanzar los US$ 415.855 millones. Desde 2006, cuando hizo su ingreso al ranking BrandZ Global de las 100 marcas más valiosas, la marca no paró de crecer. Este año, el valor de Amazon creció en casi US$ 100.000 millones y representa un tercio del crecimiento total de las Top 100.

marcas que más crecieron en pandemia

También le puede interesar: #VolverAVivir la campaña de WPP para impulsar el consumo en fin de año

Comentarios