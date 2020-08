La pandemia del covid-19 ha impulsado importantes cambios en el retail, entre esos la renovación de las estrategias de acercamiento y fidelización entre marcas y compradores, en especial en los centros comerciales donde hay cambios significativos en los puntos de contacto con los visitantes. Razón por la cual la generación de mayores canales de contacto, sobre todo por medios digitales, y la generación permanente de experiencias cobran mayor relevancia en la toma de decisión para la compra.

Así lo muestra el más reciente estudio de BlackSip en el que se afirma que en 2021 las ventas de retail en e-commerce en Colombia superarán los US$10.000 millones. Mientras que hoy el 35 % de las empresas en Colombia venden sus productos en línea, cifra que lo ubica como el país con el más alto grado de penetración en internet frente a los otros de la región, con un 63 %, según datos del Observatorio de Ecommerce, OE.

Pide y Recoge: la estrategia de El Edén

El Edén Centro Comercial ha puesto en marcha el servicio Pide y Recoge, un nuevo canal de ventas no presenciales con el que el mall lanza su plataforma omnicanal, que estará enfocada en fortalecer los canales de comunicación entre marcas y compradores.

Pide y Recoge contará con dos opciones de entrega, uno peatonal en el ingreso de la Avenida Boyacá y otro en el estacionamiento (el cual no genera costo adicional), en donde compradores podrán acceder a sus productos preferidos guardando los protocolos de bioseguridad.

P&M habló con Iván Taboada, gerente de mercadeo del Centro Comercial El Edén, para preguntarle acerca de Pide y Recoge, una iniciativa con la que buscan apoyar a sus clientes y reactivar las ventas. A continuación la entrevista completa.

¿Qué valor agregado le entrega Pide y Recoge al consumidor y cuál es la diferencia con el e-commerce propio de cada almacén?

Varias de las marcas aún no tienen desarrrollada una plataforma de e-commerce y necesitan conectar con sus consumidores. Ahí encuentra su valor agregado Pide y Recoge. Les facilitamos esa conexión a las personas, para que sin tener de bajarse del vehículo, esté el representante de la marca para entregarle el producto con todas las medidas de bioseguridad que se requiere.

¿Cómo respondieron las marcas a la iniciativa y cómo coordinaron la logística entre El Edén y los almacenes?

Hace dos o tres meses atrás, hicimos un sondeo con las marcas, preguntándoles como centro comercial, cómo les podíamos ayudar. De ahí salieron 3 accionables. La primera es Pide y Recoge, dónde cerca de 85 marcas respondieron que estaban interesadas, en categorías como ropa, calzado, comidas, accesorios. En este momento, al ingresar a nuestra página, encontramos cerca de 45 marcas con la información y las otras están resolviendo temas logísticos para entregar a sus clientes.

Esta es una solución que obedece a la crisis, a futuro, ¿seguirá implementándose?

Los establecimientos de conveniencia tienen mucho éxito porque sin necesidad de bajarse de su carro o por cercanía, el consumidor encuentra con rapidez y ahorro de tiempo los productos que desea. Esto ha existido desde siempre. Estamos aprovechando el mismo comportamiento de las personas, que en esta época obedece a las pandemias, pero a futuro, las marcas podrán continuar haciendo el acuerdo de compra de esta manera. Creo que va a ser un proyecto exitoso porque las marcas podrán usar ambos momentos de consumo.

¿Pide y Recoge compite con ese Journey que las personas tienen dentro del centro comercial, que fomenta, a través del recorrido y al cumplir la función de vitrina, la compra espontánea en otros locales?

No. Pide y recoge es un servicio complementario. La experiencia de venir al centro comercial se debe a que la gente lo ve como su club. Es el espacio para pasar la mañana, la tarde y/o la noche. El Edén es ese espacio de encuentro. Eso no va a cambiar. En los centros comerciales se ve la primera película con los papás, se pide el cuadre a la pareja o se reúne uno con amigos. Pide y recoge obedece a momentos diferentes de consumo. Si tengo que hacer una compra rápida, llamo y pido, para recogerla con la misma velocidad. Pero si deseo compartir con alguien un momento, seguramente me quedaré a mirar, a medirme ropa, comer helado, en fin. Son momentos diferentes de consumo.

Paso a paso para acceder a Pide y Recoge:

Este servicio les permitirá a los bogotanos hacer un recorrido virtual por todos los productos que ofrecen las marcas del complejo, conocer ofertas, adquirir lo que requieren y destinar un día y hora de entrega a un solo clic o con una llamada.

Se ingresa a la página web eledencc.com/ desde Internet Explorer, Google Chrome o el navegador que prefiera. Se busca la ventana Pide y Recoge en la que se pueden visibilizar las marcas que hacen parte de la iniciativa. Luego se ingresa a la empresa para conocer en detalle sus productos, encontrar ofertas y novedades. Se podrán ver secciones de ropa, zapatos, tecnología, hogar, alimentos, entre otros. En ese mismo sitiola empresa dispondrá de los canales de comunicación con las personas, ya sea teléfono, whatsapp o redes sociales. De esta forma, programan día y hora de entrega del pedido y la forma de pago: efectivo, tarjeta débito o crédito. La persona se acerca al centro comercial a recibir su pedido en el punto peatonal o vehicular, donde el personal de El Edén lo atenderá con todas normas de bioseguridad.

