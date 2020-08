Johnnie Walker, el whisky escocés, celebra 200 años de su legado. Gracias a este hito, la marca realizará una celebración en Colombia, que aseguran, estará cargada de momentos especiales y será recordada por 200 años más. En este artículo le contamos todos los detalles que Paula Rey, directora de marketing e innovación de Diageo Colombia, le entregó en una entrevista exclusiva a la Revista P&M.

200 años de Johnnie Walker: ¿Cómo lo celebrarán?

Durante dos siglos, Johnnie Walker ha estado en constante movimiento y seguirá expandiendo límites para que las personas sigan explorando y descubriendo su versatilidad, no solo en sabor, sino también en experiencias memorables a nivel mundial. Por esta razón, durante seis meses, se llevará a cabo una gran celebración para todo el país, donde se destacarán experiencias “on-live” inspiradas en el lema “Keep Walking”.

Los colombianos presenciarán momentos como un ‘Instagram Take Over’, donde el caminante hará un recorrido por cuentas de la red social, en búsqueda de las historias más impresionantes de los apasionados por vivir momentos únicos. Además, llegarán a Colombia las ediciones limitadas de los 200 años, con un diseño imponente y sabor milenario. A esto se le suma un concierto digital sin precedentes en materia de música y celebración a nivel Latinoamérica.

Así mismo, se realizará el lanzamiento del libro de los 200 años donde se contará la historia del caminante y la premier mundial de un documental dirigido por Anthony Wonke, ganador del Emmy y nominado al Oscar, que mostrará momentos de la humanidad donde Johnnie Walker ha sido y es protagonista; y se realizarán colaboraciones con partners, bartenders y, por supuesto, con los consumidores, que impactarán no solo a Colombia sino al mundo entero.

Uno de los momentos más especiales es que a estos 200 años también se van a sumar iniciativas para celebrar la diversidad y se apalancarán de talento colombiano en materia de arte local. Artistas de distintas técnicas intervendrán estatuillas del icónico caminante y las vincularán a historias disruptivas, inspiradoras y de progreso, que invitarán las personas a brindar por el futuro y a darle un valor agregado a elementos que vivirán en los próximos doscientos años como parte del legado de Johnnie Walker.

¿Cómo se ha transformado la marca a lo largo de su historia?

Gran parte de lo que es Johnnie Walker hoy en día, se debe a los valores y a lo que creía John Walker, el fundador, valores que actualmente encarna la marca: tenacidad, espíritu emprendimiento, ser inquieto y muy pioneros. Walker siempre ha marcado un camino, nunca se ha ceñido a lo que existe, esto ha permitido triunfar a lo largo de 200 años. La marca ha atravesado guerras, recesiones, otras pandemias y sigue viva.

John Walker fue una persona que arrancó a los 14 años. Cuando se quedó huérfano, heredó un rancho que solo le daba perdidas y una tienda de abarrotes en Escocia. Luego de un tiempo solo queda con esta última y ahí es donde empieza a darse cuenta de la oportunidad que hay en las bebidas alcohólicas, específicamente el whiskey, donde solamente había single moods y eventualmente, la calidad no era la misma, ya que dependía del tiempo y condiciones del añejamiento. Es aquí donde empieza a incorporar técnicas de tez oriental en la fabricación de whiskey, y es él quien inventa el blended scotch. La marca inicia con Johnnie Walker Red, luego Johnnie Walker Black, que se convierte en el punto de referencia para cualquier master blended que va a crear whiskey.

La comercialización del producto fuera de Escocia se logró gracias a las relaciones que John Walker formó con los capitanes en los puertos, ya que no contaba con dinero y eran estos marinos quienes transportaban el whiskey, siendo la primera multinacional y el primero en manejar el concepto de exportación.

Diageo acaba de anunciar una botella 100 % reciclable para Johnnie Walker, esto qué significa en materia de estrategia de negocio? ¿Cambia en algo el producto?

La botella de papel representa muchas cosas. En primer lugar, si bien se están celebrando 200 años de historia, este es el punto de partida para lo que va a significar los próximos 200 años. Una botella de papel que no se deshace es algo tan disruptivo, que marca lo que viene para el futuro. Ahora bien, esto no es porque sí, esto parte de entender qué es importante para los consumidores y para nosotros acerca de la agenda de sostenibilidad.

Si la marca no tiene consciencia del impacto que genera en el planeta, no va a tener la oportunidad de que 2 o 3 generaciones más adelante celebren 200 años más. Porque no habrá un planeta para hacerlo. Parte de la responsabilidad con el planeta, con los consumidores. El legado de Johnnie Walker es un mundo mejor.

En la agenda de sostenibilidad de las bebidas alcohólicas no hay mucho y Johnnie Walker quiere ser pionero, liderando esta agenda para contribuir al mundo que reciban futuras generaciones. John Walker estaba obsesionado por crear un whiskey de la mejor calidad, por asegurar que haya sabores nuevos, pero de altísima calidad. En términos de lo que fue el desarrollo tecnológico de la botella de papel, los encargados se aseguraron al extremo de cuidar la calidad.

¿Cuál es la experiencia que como área de mercadeo de DIAGEO fortalecen, para los consumidores los elijan por encima de otras marcas?

Lo que en su momento representó para John Walker crear un whiskey blended y sorprender a todos los consumidores con un sabor mucho más fácil de experimentar en la boca. Cuando eso se extrapola 190 años después, la marca sigue en ese intento. Para nuevas generaciones, dados sus hábitos de consumo y las ocasiones que celebran quizá sean muy diferentes a las que existían antes, y por esto Johnnie Walker habla de sus hightballs que es básicamente tomarse un whiskey, con un vaso alto, con muchísimo hielo y algún mezclador como ginger, sirope de durazno o lo que se tenga disponible. La experiencia que Johnnie Walker quiere dar a sus consumidores es una de sabor, de un viaje de experimentación en sabores fascinante.

¿Cómo es el consumidor de Johnnie Walker actual?

En este momento existe un consumidor que no quiere reglas en nada en la vida, mucho menos en las bebidas que se toma. En Colombia, las personas valoran cada vez más la calidad que la cantidad, son más conscientes de lo que toman y lo que hacen en todos los aspectos de su vida, no solo con las bebidas.

Cuando un consumidor toma la elección de tomar mejor y no más, es ahí donde Johnnie Walker entra con todas sus categorías, para mostrar toda su variedad. La generación actual quiere vivir la vida en sus propios términos, no quiere que le digan cómo debe vivirla. El reto de los marketeros es entender qué es importante para las generaciones, sin dejar de ser la marca que se es, replantearla y hablar de una manera relevante.

