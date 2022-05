Recientemente, se reveló que Pepsi ya no sería patrocinador del Halftime Show del Super Bowl luego de diez años en este espacio. Según informó AdWeek, la marca puso fin a la asociación como parte de un cambio estratégico:

Pepsi planea invertir mayor parte de su inversión en medios digitales, puesto que las audiencias tradicionales de televisión abierta están disminuyendo.

Asimismo, Adweek registró el anuncio de la NFL al respecto:

En este sentido, la NFL dijo que ha recibido interés por parte de otras compañías para firmar como patrocinadores del Halftime Show.

Publicidad

Esta alianza dejó grandes espectáculos en la memoria de los televidentes. Por ejemplo, la audiencia del espectáculo de medio tiempo de Katy Perry en 2015 alcanzó un máximo de 120.7 millones. Sin embargo, la audiencia bajó a 96.7 millones con The Weeknd en 2021.

After 10 years of iconic Pepsi Super Bowl Halftime Show performances, we have decided it’s time to pass the mic. 🎤 Thank you to the amazing artists and fans who helped us create some incredible moments along the way. 👏 Now on to the next stage… 👀

— Pepsi (@pepsi) May 24, 2022