Talkwalker, la plataforma de escucha social, realizó un reporte sobre las mejores campañas de redes sociales durante 2021. Las redes sociales se han convertido en una poderosa plataforma de marketing; según Talkwalker, el 90% de los profesionales de mercadeo dicen que sus campañas han impulsado el reconocimiento de marca y han aumentado el tráfico en un 75%.

Así, la compañía destacó las 5 mejores campañas de redes sociales en América Latina. Se trata de estrategias épicas, creativas y originales que se desplegaron durante el 2021.

It’s on us – Getty Images y Dove #ShowUs

Dove lanzó la campaña global con mujeres It’s on us, un movimiento que se refiera a las mujeres no encajan en los estereotipos de belleza tradicionales. “If you choose me, it’s on us” es el eslogan de la campaña que logró que reconocidas marcas hicieran su publicidad con las mujeres que participaron de manera voluntaria en el #ShowUs Project.

La campaña generó más de 650.000 publicaciones de mujeres con sus fotos sin filtro ni edición. Asimismo, el hashtag oficial de la campaña fue el centro de conversación; esto puso en evidencia el poder de escuchar a las audiencias en redes sociales. Además, la marca se destacó por mantener el sentimiento positivo casi todo el año.

Nunca es tarde para ser quién eres – Doritos #OrgulloTodoElAño

La inclusión fue un tema importante en las mejores campañas de redes sociales de 2021. Doritos celebró el día del orgullo y la diversidad con esta campaña que se apoya en el mensaje Nunca es tarde para ser quien eres.

#OrgulloTodoElAño y #DoritosRainbow destacaron en la conversación generada en redes sociales. La audiencia realizó más de 114.800 menciones y publicaciones apoyando las iniciativas de la marca.

Indoor Ads – LYNX #LynxIndoorAds

La disruptiva idea convirtió a los clientes en influencers. Con los tres pasos para generar contenido por los usuarios, la marca tuvo sold out el primer día de la promoción.

Asimismo, se generaron más de 4 millones de publicaciones. Según la marca, se cumplió el objetivo de reconocimiento de marca, se generó conversación en RRSS y lo más importante, se incluyó a su comunidad en la campaña.

Alexa’s Burnout – Alexa Brasil y la Asociación de psiquiatria de Brasil #Alexatudobem

Otra de las campañas de redes sociales destacadas en 2021 tenía el objetivo de hacer conciencia respecto al burnout, una enfermedad reconocida por la OMS. La Asociación Brasileña de Psiquiatría se unió a Amazon Brasil para crear esta estrategia de concientización sobre la salud mental.

El concepto se viralizó en redes sociales y se generaron más de 3 millones de conversaciones en torno a la problemática. Asimismo, usuarios de Alexa compartieron historias con las distintas respuestas que la asistente daba.

Degree Inclusive – Rexona #DegreeInclusive

Degree Inclusive es un producto que nació de escuchar a la audiencia. Se trata de un desodorante que fue diseñado para personas con necesidades especiales. “Diseñemos para un mundo más justo e inclusivo” fue el mensaje de cierre; lo que generó conversaciones en torno a la inclusión en las redes sociales.

La campaña obtuvo más de 2 billones de impresiones en redes sociales y 72.000 impresiones de manera orgánica en una semana. Las conversaciones más relevantes que se generaron incluyen la inclusión y el nombre del producto.

Además de la evidente relevancia de los influenciadores en las campañas exitosas del 2021, el rol de los consumidores cada vez es más importante. Las estrategias que nacen de comprender a las audiencias en su totalidad y tener propósitos alineados con las mismas, llegan a conectar generando resultados.

