Para este episodio tuvimos como invitada a Natalia Serna, experta en Influencer Marketing, quien ha desarrollado varios roles en P&G y Google; actualmente Natalia es fundadora y CEO de Goldfish, una agencia de influencer marketing en Latinoamérica, que ayuda a los clientes a construir sus marcas mediante estrategias creativas y análisis de data.

La historia detrás de Goldfish

Natalia Serna, contó su experiencia trabajando en Google y como allí le surgió la idea de crear una Multi Channel Network en Colombia, es decir una empresa que dedicada proveer servicios externos a diversos YouTubers para brindarles servicios de programación, colaboración, monetización, entre otros. Sin embargo, 6 meses después Google decidió cambiar su mecanismo y decidió monetizar las vistas directamente con los Youtubers, por lo cual las Multi Channel Networks ya no tenían sentido; es así como decide crear una agencia de influencer marketing llamada Goldfish, la cual ya lleva 8 años en el mercado y es una de las empresas pioneras de este tema en Colombia.

La evolución de la industria y tendencias

Por consiguiente, conversamos sobre la diferencia entre representar talentos y trabajar con los influenciadores mediante agencias. Así mismo, sobre cómo las tendencias y estrategias se han transformado, ya que la industria ha crecido de manera exponencial, pues hay más anunciantes e influenciadores y esto ha llevado a que las estrategias de Influencer marketing sean cada vez más sofisticadas, con más tecnología y herramientas que permiten hacer estrategias efectivas e integrales, enfocadas en generar retorno sobre la inversión de los anunciantes; y no como hace 7 años cuando eran muy básicas, sin análisis de data e bajo impacto.

Publicidad

También, Natalia Serna habló sobres los cambios de contenidos debido a las nuevas tendencias y plataformas digitales; por ejemplo con Tik Tok actualmente está dominado la web y viene creciendo a pasos acelerados.

“Muchas personas afirman que Tik Tok va a superar a Facebook e Instagram; ya que trae una nueva manera de consumir contenido y de crear contenido”, comentó Natalia Serna fundadora y CEO de Goldfish.

Los errores más comunes del influencer marketing

El error más común es elegir mal a los influenciadores; esto ocurre cuando no hay un análisis tan detallado de la data y cuando la marca y el influenciador no hacen match, pues es importante que ambas tengan una fuerte conexión entre sí, en cuanto tono, personalidad, alcance etc.

Top 3 influenciadores

Finalmente, nuestra invitada nos dió su top 3 de influenciadores en diferentes categorías; como belleza y lifestyle, gaming, comida, cine y tv. Escucha el podcast y descubre quiénes fueron sus elegidos.

También le puede interesar: Llega Carnaval el primer mercado iberoamericano de NFT acuñado en Bitcoin

Comentarios