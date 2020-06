Desde mediados de marzo, cuando se decretó el aislamiento social obligatorio por el Gobierno Nacional, las empresas OOH (Out Of Home) o publicidad exterior, vieron reducido su impacto abismalmente. Este factor es directamente proporcional a la disminución de la pauta en este medio; pues los anunciantes, que también fueron golpeados por el coletazo económico de la pandemia, no ven justificada su inversión en el alcance que ahora tienen estos avisos.

Según cifras de Asomedios, la inversión publicitaria en el mes de abril tuvo una reducción del 51%. En esta medición la publicidad exterior fue el medio más afectado, con una disminución del 87%.

Este resultado, sumamente negativo, tiene al borde de la insolvencia a una gran cantidad de empresas que operan en este sector. “El negocio crecía alrededor del 9% año, contra año; ahora estamos en una situación donde muchas compañías están al borde de la quiebra. Hemos tenido que tomar decisiones opuestas a nuestra filosofía como disminuir los salarios y recortar el personal”. Así lo aseguró Pablo Mejía, gerente general de Efectimedios.

Causas

Según Mejía, esta situación que ahora afronta este sector de los medios de publicidad en Colombia, es producto de dos razones. La primera, el recorte de la inversión publicitaria por parte de los anunciantes, para destinar el presupuesto a gastos vitales; y la segunda, la reducción abismal del impacto y alcance masivo de este medio.

Publicidad

“El impacto se redujo en lo que disminuyó el tráfico vehicular y peatonal. En el mes de marzo, con las excepciones contempladas en el decreto que imponía la cuarentena en todo el territorio nacional, se permitía que solo saliera el 5% de la población; por lo tanto nuestro impacto se redujo en un 95%. Los anunciantes dejaron de pautar, porque el porcentaje de personas que eran alcanzadas con los anuncios era muy pequeño”, explicó.

Futuro mediato

Tulio Ángel, presidente ejecutivo de Asomedios, asegura que la recuperación del sector es muy incierta y que “depende del incremento de la demanda, y partiendo de eso, como se va a comportar la industria publicitaria”.

En los otros medios se presentó un aumento exponencial de la audiencia. Según Asomedios, se incrementó hora y media la permanencia en la televisión nacional, así como el número de oyentes en radio. Lo que significa una paradoja con la caída de la inversión publicitaria.

Sin embargo, en el caso de la publicidad exterior, su recuperación también depende del incremento del alcance e impacto de los avisos; por ende, de la reactivación y normalización del tránsito.

Por ahora, esperan acogerse al paquete de ayudas que dispuso el Gobierno Nacional, aunque según Mejía, no es suficiente para sacar a flote las empresas del sector.

También le puede interesar: Producción de tapabocas, el nuevo infaltable del consumo

Comentarios