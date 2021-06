Recientemente la marca de tecnología lanzó la campaña “Apague y vámonos” que invita a mantener un equilibrio entre la vida personal y laboral, haciendo pausas tecnológicas.

En el contexto de la digitalización social, apalancado por el aislamiento de la pandemia, se alteraron diferentes dinámicas que han desencadenado hábitos de hiperconectividad que producen efectos negativos sobre la salud mental de las personas.

El 40,8 por ciento de los trabajadores en Colombia se siente sobrecargado con las tareas laborales en comparación con la rutina diaria que traían antes del inicio de la pandemia. Así mismo, según los resultados de la octava ronda de la Encuesta Pulso Social, realizada por el DANE, el crecimiento del trabajo remoto en el país incrementó las jornadas laborales que fácilmente pueden superar las 10 y 12 horas.

Lenovo, marca de tecnología enfocada en soluciones reconocidas, se apropió de esta problemática como elemento de comunicación, direccionando la estrategia hacia la tangibilización de su filosofía: el uso inteligente de la tecnología.

“Nuestro concepto a nivel global es Smarter Technology for All; premisa que no se puede quedar solamente como un copy dentro de las piezas publicitarias, sino que tiene que trascender en las estrategias de mercadeo”, comentó Juan David Suárez, gerente de marketing de Lenovo en Colombia.