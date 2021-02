Si por algo se ha caracterizado Rappi, en cuanto a la gestión de mercadeo, es por su particular personalización y segmentación de su público objetivo. Esta super App, con presencia en nueve países, más de 250 ciudades y con más de 57 millones de descargas, tiene una poderosa herramienta de data analytics que ahora pone a disposición de las marcas, para sus estrategias de marketing digital.

Y es que algunos de los usuarios de la app, hemos tenido la experiencia de un mensaje de algún antojo en el momento oportuno; o de una situación de contexto que rápidamente capitalizan en intenciones de compra, a través de una alerta. Todo esto refleja la eficacia del equipo y las herramientas de automatización y personalización que dispone la empresa para atender a sus más de 50 millones de usuarios.

Publicidad

En diálogo con Daniel Muñoz, gerente de mercadeo de Rappi, aseguró que el equipo de ciencia de datos de clase mundial, con el que cuenta la app, es el input inicial para toda la personalización que ofrecen. “El entendimiento correcto de las características demográficas de nuestros usuarios y su comportamiento de consumo, es en lo que nos basamos a la hora de comunicar”.

Detalles de la plataforma

Partiendo de esta experticia, Rappi ofrecerá un conjunto entre data e insights, para ayudarle a las marcas de todos los tamaños a crear adds inteligentes. “Rappi siempre está trabajando en crear soluciones innovadoras para ser el mejor aliado de las marcas y comercios. Brands by Rappi, es el resultado de ello; es una solución que busca acercar a las marcas con los consumidores, apalancándose del ecosistema creado por la aplicación, sus herramientas tecnológicas y su gran cercanía con sus clientes”, afirmó Alexander Sandoval, Head of Brands by Rappi.

El unicornio colombiano espera que la plataforma se convierta en la herramienta de adds y analítica más poderosa de toda Latinoamérica, ofreciendo tres aspectos diferenciales:

Conexión: poder abordar al usuario, incluso segundos antes de realizar una compra. Segmentación: Brands by Rappi ofrece audiencias únicas, de acuerdo al objetivo y modelo de negocio de la marca. Acción: ejecutar estrategias de acuerdo a los insights dentro y fuera de Rappi, casi en tiempo real.

“Brands by Rappi será una plataforma auto-gestionada y las marcas podrán diseñar y ejecutar campañas digitales que respondan a KPIs como: visibilidad; enviar muestras a los consumidores; aumentar las ventas; construir fidelidad y entre otros”, según Sandra Borda, Head of Data de la aplicación.

Oportunidad de mercado

Con esta nueva herramienta, Rappi busca seguir posicionándose como un aliado estratégico para las marcas que quieren potenciar sus ventas por medios digitales; pero también abre la posibilidad a un mercado inmenso, al cual los retailers pueden sumarse para ofrecer este tipo de servicios a sus marcas aliadas.

También le puede interesar: Los momentos WTF del Super Bowl 2021

Comentarios