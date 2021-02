El Super Bowl, más allá de su relevancia deportiva como el juego más importante del Fútbol Americano en el mundo, es también el escenario de debut de los anuncios publicitarios que marcarán tendencia durante el año. Es por esto que P&M estuvo presente con contenido antes, durante y después del evento, destacando los anuncios más relevantes de la historia del Super Tazón; las razones detrás de las marcas que no decidieron pautar, y en esta ocasión, los mejores momentos de la noche.

Para ello dedicamos una transmisión completa del Time Out P&M y hablamos con expertos del sector creativo latinoamericano (Ciro Sarmiento, Daniel Minaker y Pierre Scholz) sobre su percepción de la publicidad emitida durante la versión número 55 de la final de la NFL.

Las grandes tendencias

Para Ciro Sarmiento, el humor regresó. “Veníamos de ver muchas marcas transmitiendo mensajes apelando a la emocionalidad y a temas más serios. Este año hubo más comerciales que recurrían al humor”, comentó en el Time Out.

Por otro lado, pudimos reconocer muchas caras famosas como protagonistas de los anuncios. Y es que la gran mayoría de las marcas, optaron por incluir a las celebridades como parte de su storytelling. En este punto también coincidieron los invitados a la transmisión, como una de las grandes tendencias de la noche.

Por último, Pierre Scholz, experto en marketing deportivo, destacó una comunicación diversa e inclusiva en cada uno de los comerciales. “Sentí la necesidad de tratar el tema social y la división cultural que vive el país, para encontrar un punto medio. También, la obligación de desarrollar economías comunitarias y estar más conectados con lo digital”, afirmó durante la transmisión.

Super Bowl como inversión publicitaria

Con respecto al Super Bowl como inversión publicitaria, los invitados, dos de ellos residentes en Estados Unidos, aseguraron que es una acción muy arraigada a la cultura americana. “Las marcas trabajan todo el año para ello; aunque algunas logren a través de publicidad digital generar el mismo alcance sin invertir la extravagante suma de lo que cuesta un espacio en el evento, no logran impactar socialmente como si aparecieran en el Super Bowl”, comentó Ciro Sarmiento.

Por su parte, Pierre aseguró que es el principal evento del año y se juega un papel muy competitivo entre las marcas por quien figura y quien no. “Eso viene de la cultura popular estadounidense: si tu no estás en el Super Bowl, como marca, ya entraste perdiendo en el año”, señaló.

No obstante, y en medio del contexto que vivimos con los rezagos de la crisis pandémica, Daniel Minaker destacó el papel de las marcas que decidieron no pautar este año y reinvertir esos fondos a campañas benéficas. “Esa acción también envió un potente mensaje en el que se pone por encima los valores sociales, sobre las ganancias de la compañía”, concluyó el creativo.

Finalmente, estos fueron los spots favoritos de la noche:

Jeep: The Middle

De este comercial, Pierre comentó que alude la reciente situación de polarización que vivió el país con las elecciones presidenciales. “Este comercial transmite un mensaje de unirnos bajo el orgullo de ser americano y no por las tendencias políticas; paralelo a ello, se puede ver que Jeep permite sortear cualquier diferencia o altercado del camino”.

Ciro comentó: “llega al corazón y despierta el sentimiento patriótico de los estadounidenses”. También resaltó el papel del narrador, Bruce Springsteen, como pieza importante del recurso narrativo, pues él en sí mismo es muy relevante para la historia política del país.

Minaker agregó que esta pieza rápidamente empatiza con todos, así no sean estadounidenses. “La polarización y la unión a pesar de las diferencias, es un valor universal “, expresó.

2. Tide: The Jason Alexander Hoodie

“Soy fanático del humor y de Jason Alexander. Este comercial también, logra hablar del contexto y el higiene sin la solemnidad del mensaje del Covid”, destacó Minaker.

“El personaje y la banda sonora: The greatest american hero, hace referencia a los altibajos de la vida, que relaciona con los difíciles momentos de una prenda; que al final con una buena lavada, se quitan”, comentó Pierre.

Ciro también resaltó la importancia del actor y la música de la canción para transmitir el mensaje.

3. Anheuser-Busch: Let’s Grab a Beer

“Lo que más me gustó del anuncio es que apela a algo más allá de la funcionalidad del producto: la necesidad de estar juntos, como seres humanos que ansiamos relaciones. Me impactó que es algo tan siemple en apariencia y en cuánto a insights que ningún otro comercial de cerveza había acuñado antes. El mensaje no es forzado, ni exagerado; es natural, fresco y te hace sentir que no estás solo durante estos tiempos difíciles”, aseguró Ciro.

“No es un insight típico del producto pero se asocia con él. La fotografía y producción del comercial es espectacular. Y finalmente, me encanta que aluda situaciones que todos hemos vivido y con las que rápidamente identificamos un sentimiento, para transmitir el mensaje”, destacó Minaker.

“Pintan la cerveza como esa gran ayuda a un mal momento y pone a este producto en un lenguaje universal: el de hacernos sentir bien en los momentos difíciles”, añadió Pierre.

4. Reddit Super Bowl Commercial

“Fue una acción tipo hacking que me pareció sorprendente y habla mucho de lo que reddit es: el poder de los usuarios (…) Cumplió el efecto deseado y fue algo muy refrescante dentro de la pauta”, destacó Ciro.

“Produce una intensión de querer ir a buscar más sobre el anuncio; muchos lo clasificaron como un golazo. Es disruptivo salir con cinco segundos y lograr captar la atención de la audiencia”, comentó Pierre.

5. Toyota: Jessica Long’s Story

“La producción es espectacular; es una historia que emociona, con personas reales. Tiene ciertos condimentos que hacen destacarlo”, comentó Minaker.

“Es una declaración de marca sin producto. Destaca a Toyota por ser el patrocinador de los juegos paralímpicos, en un momento donde acabaron de lanzar dos nuevas camionetas, pero la marca se abstiene de mostrar las funcionalidades de los autos para tocar fibras más profundas”, aseguró Pierre.

6. DoorDash: Sesame Street

“Tiene esa vuelta a la nostalgia del pasado y lo comparte para transmitir el mensaje conectando con nuestra infancia. De igual forma logra relacionar a Plaza Sésamo con el modelo de negocio de la marca que son los pedidos locales a domicilio, ya que como muchos recuerda, Plaza Sésamo era un barrio”, analizó Minaker.

