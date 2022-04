La compañía de telecomunicaciones que actualmente cuenta con casi dos millones de usuarios anunció la llegada de un nuevo chief executive officer. Por su parte, Chris Bannister, el CEO de WOM Colombia desde que la marca llegó al país hace un año, se despide de la compañía. Así, quien ocupa este cargo es Ramiro Lafarga.

Ramiro Lafarga es ejecutivo de cuenta con experiencia en el sector de las telecomunicaciones en Europa y Latinoamérica. Así, el argentino asume el cargo desde el 20 de abril, junto con la responsabilidad de seguir cumpliendo las metas que la compañía proyecta para 2022.

“Mi viaje con WOM me ha permitido experimentar cuán talentosos y apasionados son los colombianos. Me gustaría agradecer a todos y cada uno de los Womers por su tremendo trabajo y compromiso, a los usuarios por confiar y creen en nosotros y a los colombianos que me recibieron con los brazos abiertos y con calidez”, declaró Chris Bannister.