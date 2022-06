Como parte del plan de expansión de SunMedia en Lationamérica, SunMedia anunció la incorporación de Alfredo Kinderlan como business development. En función del crecimiento de ventas y operaciones, se ha desarrollado un plan estructural como fruto del desarrollo de la compañía en la región.

Alberto Grande, chief revenue officer Américas en SunMedia explicó los motivos de la nueva incorporación:

Alfredo Kinderlan tiene una trayectoria importante en el apartado de medios en Lationamérica y España; es nativo digital y conoce a la perfección el mercado, además, ha trabajado con competidores del sector. Desde esta perspectiva, Alberto Grande considera que puede aportar mucho para SunMedia, desde su experticia de soluciones de problemáticas que pueden surgir día a día.

Asimismo, Alberto destacó la relevancia del trabajo en conjunto con Yesid Vanegas, country manager de SunMedia en Colombia. En cuatro años, la operación ha crecido como fruto de la relevancia del mercado colombiano, además de ser un país con talento para contribuir desde las operaciones en la región.

Con la incorporación de Kinderlan, se espera ver un impacto positivo en las ventas como resultado de las redes de contactos y la experiencia en modelos de negocios que ha trabajado antes. El reto será optimizar la cartera de clientes conforme la compañía vaya lanzando nuevos productos; así Alfredo buscará nuevas oportunidades con los publishers, los clientes y las agencias. Todo esto con el fin de contribuir en el gran objetivo: posicionar a SunMedia uno de los principales referentes en el mercado colombiano.

“Llevo muchos años en Latinoamérica, he seguido de cerca la evolución de SunMedia y he visto cómo ha crecido por encima de sus competidores. Alberto y yo nos conocemos hace años y hemos hablado mucho de las mejoras que tenemos que ir haciendo en el mercado para ser una solución para los clientes. Tengo ilusión por trabajar en el equipo de Latinoamérica y con Yesid de la mano para conseguir posicionar a Sunmedia en Colombia como un referente. Además, espero aportar todo lo que he aprendido estos años, no solo con los contactos y clientes, sino también con la experiencia”, declaró Alfredo Kinderlan, respecto a su nuevo rol en Sunmedia.