Comprender los conceptos más novedosos de marketing digital; entender el funcionamiento de la automatización de compra de medios digitales; el análisis contextual y el desarrollo de estrategias de marketing eficientes en cuanto a inversión e impacto en el target, serán esenciales para la formación de los alumnos universitarios de publicidad en el futuro cercano, de acuerdo con DynAdmic, compañía de tecnológica especializada en análisis de video online y publicidad digital.

adaptación de la academia a la publicidad

“Aunque ya había un crecimiento evidente en la venta de productos y servicios online, con la llegada de la Covid-19, incluso empresas que se negaban a incursionar en estas formas de comercialización, comenzaron a utilizarlas. Esto les obligó a reinventarse y a entender las nuevas tendencias digitales, no solo para vender más; sino como paso inmediato, para aprovechar este entorno y llegar a su target específico. Este acercamiento no solo es necesario por temas de modernidad; sino para sacar el mayor provecho a los beneficios que la tecnología ofrece a las empresas”; aseguró Valérie Behr, Head of Sales LATAM en DyAdmic.