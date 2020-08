El pasado 28 de julio se dio a conocer el movimiento estratégico de Paola Aldaz, una de las ejecutivas del marketing más importantes de la región; Aldaz será la nueva Chief Innovation Officer de DDB Colombia. Este nombramiento en uno de los cargos directivos de la agencia marca un cambio significativo en la carrera profesional de Paola, que incursiona en el escenario creativo después de años de experiencia entre los anunciantes.

Women To Watch 2017, ganadora de Cannes Lions y Effie: así ha sido la carrera de la argentina Paola Aldaz en la industria del mercadeo. Es especialista en innovación tecnológica, desarrollo empresarial y en la ciencia de los datos; conocimientos que ha aplicado en marcas como Mastercard, Coca – Cola, Disney, Visa, entre otras; y ahora espera utilizarlos en el desarrollo de estrategias creativas en el otro lado del espectro: las agencias.

P&M habló con Paola, quien compartió la perspectiva que ha construido a lo largo de sus más de 20 años de experiencia en el mundo de los anunciantes, y las expectativas que le genera su nuevo rol en DDB.

“Yo era muy cercana a las agencias por todos los proyectos que realizaba con ellas y me gustaba su dinámica de trabajo y sus equipos. Siempre tuve la inquietud de ver como sería estar en el otro lado, para aportar a esta transformación de la industria. DDB sin duda es el mejor comienzo”, comentó Aldaz.

Perspectiva vs expectativa

En su trayectoria en el mundo de los anunciantes, Paola asegura que percibe a las agencias como los grandes contribuyentes en el posicionamiento de productos, servicios y experiencias en el mercado. No obstante la visión de las marcas muchas veces no es justa, asegura Aldaz, pues se limitan a verlas como un proveedor y no como una extensión del headcount de la corporación.

La nueva Chief Innovation Officer de DDB Colombia contribuirá a la transformación de la industria creativa en la parte estratégica y de innovación. De su rol dependerá el crecimiento de los modelos de negocio de los clientes de la agencia, a partir de nuevos productos y servicios, o mejorando los ya existentes.

“Será una mezcla entre ciencia y arte. La ciencia es la tecnología y la data; el arte es la comunicación y el storytelling”, comentó Aldaz.

También le puede interesar: Reframing Economy, la herramienta de Wunderman Thompson que analiza los sentimientos del consumidor

Comentarios