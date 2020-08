Conocer los sentimientos de los consumidores es una de las principales necesidades de las marcas en el fortalecimiento de las relaciones con sus clientes y la comunicación acertada. En respuesta a ello, la agencia Wunderman Thompson Colombia desarrolló una herramienta que, a través de la data pública de las plataformas de escucha social, clasifica e interpreta las conversaciones en torno a determinados temas. Reframing Economy logra tipificar la emoción intrínseca de cada comentario y está disponible para el uso libre de la industria creativa.

¿Qué están sintiendo los colombianos en este contexto? ¿Cómo estos sentimientos están afectando su comportamiento? y ¿Cuáles son sus dudas y sus intereses hoy? fueron las preguntas que le permitieron a la agencia entender el contexto actual más allá del consumo. Esto les obligó a tener una aproximación desde las emociones, que son el motor que impulsa el comportamiento humano; y de esta forma desarrollar un programa que les permitiera este acercamiento.

Cabe resaltar que no existe una relación directa entre la variación de las emociones y el consumo; por lo menos no desde las temáticas de conversación y los intereses reflejados en los términos de búsqueda. Normalmente el consumo desde estas fuentes de información es impulsado por el calendario comercial como el Día del Padre, el Día de la Madre o el Día sin IVA. Sin embargo, si es “un termómetro de la emoción y estado de ánimo del país; lo cual es útil para que las marcas sean capaces de comunicar su valor, muy por encima de las típicas comunicaciones centradas en precio, disponibilidad o prestaciones”, aseguró Felipe Sánchez VP de Estrategia.

Reframing Economy toma como punto de partida la rueda de las emociones de Robert Plutchik. Captura la data necesaria mediante herramientas de escucha social como Data Studio, Meltwater y Social Studio; también utiliza las métricas de Google Trends y Google News, y clasifica las conversaciones asignándoles la emoción inmersa en cada una de ellas.

“La herramienta parte de ceros, con una escucha activa que no tiene ningún sesgo previo. Por lo que es un pulso de las personas de una forma transparente. No tiene un enfoque de marca; sino un enfoque humano, muy personal, muy desde el día a día de las personas y su visión de la realidad que ahora viven. En un mundo de distanciamiento esta termina siendo una visión muy cercana y personal”, comentó Ana Cuenca Head of Data.