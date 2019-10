Un informe de la Comisión de Regulación en Comunicaciones reveló que el 13% de los hogares colombianos paga por suscripción a Netflix. En línea con esto, OBS Business School, realizó el informe ‘El pelotazo de Netflix: Claves de un éxito mundial’, que detalla el horizonte de la plataforma de contenido audiovisual.

Dicho estudio señala que, a través de la plataforma se ven 140 millones de horas al día, lo que supone 1.000 millones de horas a la semana y 52.000 millones anuales. Solo en Estados Unidos, Netflix representa el 10% del tiempo que los norteamericanos dedican a ver televisión. Es decir, solo en ese país se consume una media de 100 millones de horas diarias de contenidos.

Gran parte de su éxito se debe a la apuesta por contenidos originales. Bajo el sello ‘Netflix Original Series’ se lazaron series como House of Cards, Orange is the New Black y la exitosa Stranger Things. Esto le dio un giro a las fórmulas de producción y consumo, con características de calidad y prestigio propias de la televisión por cable, pero ahora desde la TV por internet. Y también provocó el aumento de usuarios interesados en la suscripción a Netflix.

De hecho, la decisión de la operadora de video bajo demanda se produce en un contexto de un mercado de proveedores de contenidos muy competitivo, lo que suponía una desventaja para la que inició como una distribuidora de contenidos.

Las motivaciones de Netflix a favor de la producción propia

Obtención de nuevos suscriptores y retención de los existentes. Disminución de la dependencia de terceros, ya que el éxito de las producciones propias producirá una mejora en términos de volumen, precio y exclusividad. Generación de ingresos a través de la venta de las producciones propias a otros proveedores de contenidos, con el objetivo de asegurar la rentabilidad global del modelo de negocio. Control completo sobre la explotación de este tipo de contenidos, muy relacionado con su estrategia de expansión global y con la capacidad de decisión sobre la cronología de explotación mediante la comercialización por etapas en cada territorio. Instrumento de difusión de reputación de marca a escala global.

En la práctica, el modelo de la producción original supone toda una serie de efectos beneficiosos, sobre todo, en los ámbitos del negocio, dando como resultado el incremento del valor de la acción, la generación de suscriptores y la atracción de talento creativo.

Desde la perspectiva técnica, el modelo de la producción propia de Netflix implica:

Libertad creativa con ausencia de intromisión ejecutiva

Producción sin la exigencia del desarrollo previo de un episodio piloto

Amplio y suficiente presupuesto por cada proyecto que alcanza temporada completa

Ausencia de preocupación por las audiencias concretas de cada proyecto debido a la opaca política de Netflix que aboga por unos resultados generales o globales.

Una característica, tan básica como diferenciadora, de la producción original de Netflix es la utilización del Big Data. Gracias a los patrones de consumo de los usuarios de la plataforma pueden decidir acerca de la producción de sus series originales. Definiendo así el tipo de contenidos y la manera de promocionarlos.

¿Es suficiente la suscripción a Netflix? Los desafíos que vienen

La deuda de Netflix sigue creciendo, pasando en el último año 2018 de 6.500 millones a 10.400 millones de dólares. El análisis cita a Espinel (2019), “es el precio a pagar para seguir liderando el mercado del streaming: gastar cantidades ingentes en marketing y producción de contenidos. Sólo en 2018, destinó alrededor de 2.000 y 8.000 millones de dólares respectivamente a estas dos partidas”. La magnitud de la deuda respecto al porcentaje de capital total está todavía por debajo de 10%. Esto es bastante alejado del promedio de 30% a 40%, lo frecuente en las empresas del sector. El reto es mantener un pasivo controlable y por debajo del promedio.

En la cuestión económica se vislumbran incógnitas financieras acerca de su rentabilidad, que tienen que ver con el propio modelo de negocio. Se trata de si los elevados costos para adquirir contenido o para producirlo pueden ser sostenibles con ingresos sujetos a la suscripción a Netflix, que no llegan para su amortización. Esto a su vez provoca que la compañía deba incurrir en deuda.

Por otro lado se encuentran “las complejas relaciones con los proveedores de servicios de internet, dueños de las redes e infraestructuras por las cuales la plataforma transporta su oferta de contenidos a sus clientes”, según cita el informe de Carrillo (2018). De hecho, Netflix como el resto de plataformas de televisión de pago necesitan garantizar que sus emisiones en línea tengan unos determinados niveles de calidad, ausencia de interrupciones, alta definición, para lo cual deben: contar con una adecuada red de distribución propia o establecer acuerdos de distribución con los principales operadores de telecomunicaciones.

Reclamando el mercado

Otro de los asuntos a los que deberá poner atención, es la competencia que va a tener durante los próximos años. Ya no serán solo competidores como HBO, Amazon Prime Video, Hulu, Sky, Rakuten o YouTube. Gigantes como Apple y Disney empiezan a ser una amenaza y reclaman su cuota en este mercado.

Publicidad

Precisamente, esa llegada ha modificado la propia estrategia para su visión a futuro. Sin la competencia, corre el riesgo de encasillarse únicamente en el sector de las series. Por este motivo debe ampliar su catálogo de películas recurriendo, mayormente, a la producción propia. Existen ciertos rasgos distintivos e innovadores que poco a poco van reproduciendo sus competidores.

Así, la plataforma de streaming tendrá que robustecer su estrategia para permanecer en el mercado y reclamar el liderazgo.

También le puede interesar: ¿Qué tanto invierten los colombianos en disfraces para Halloween?

Comentarios