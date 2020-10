La compañía especializada en páginas web y soluciones tecnológicas para emprendedores, GoDaddy, anunció, en días pasados, el lanzamiento de Tienda en Línea; un producto diseñado para facilitar que las pequeñas empresas vendan productos por Internet, disponible para Colombia.

Según el último informe del MinTIC, solo el 8% de las pequeñas empresas colombianas utilizan actualmente el comercio electrónico para sus negocios. La pandemia demostró que el e-Commerce pasó de ser una alternativa a una necesidad, y cada vez más los consumidores apropian esta plataforma como canal de compra. Según la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia (CCCE), iniciativas recientes apoyadas por el Gobierno Nacional como el Cyberlunes o el Día sin Iva, registraron cifras históricas con un incremento interanual de 330%.

Frente a este contexto, la iniciativa de GoDaddy permitirá crear un sitio web profesional a los pequeños negocios, desde sus teléfonos móviles en menos de una hora. Los clientes eligen su tema, agregan productos y asignan descripciones y puntos de precio, y el aprendizaje inteligente de GoDaddy ayuda a construir el sitio web. Además, Páginas Web+Marketing de GoDaddy incluye: marketing por correo electrónico, SEO, redes sociales, información sobre sitios web y listas comerciales integradas.

“GoDaddy continúa brindando soluciones innovadoras para las Mipymes en Colombia ayudándolas a tener presencia en línea y crecer. El objetivo principal de la Tienda en Línea de GoDaddy es eliminar la complejidad de esta experiencia y ayudar a que las empresas comiencen a vender rápidamente sus productos y servicios online “, explicó Arturo Lee, vicepresidente de GoDaddy para América Latina.

La nueva Tienda en Línea acepta pagos en pesos colombianos e incluye opciones de envío convenientes y flexibles para los compradores. También ofrece seguimiento de inventario para ayudar a los dueños de negocios a realizar el rastreo de los productos.

Encuesta GoDaddy

Una encuesta realizada por esta misma compañía, para evaluar la importancia de tener presencia en línea, arrojó que el 85,7% de los empresarios encuestados considera que el comercio electrónico es útil para la reactivación económica del país.

Dentro de otros hallazgos el 52,8% aseguró tener un sitio web para su negocio; mientras que el 33,5% no tiene uno, pero tiene la intención de crearlo pronto. El 33,3% de los emprendedores que no venden online consideran que no tienen los conocimientos técnicos para hacerlo.

El principal canal de comunicación de los pequeños negocios con sus clientes son las redes sociales (39,8%); seguido de WhatsApp (34,2%) y el correo electrónico (8,1%). Los canales de venta favoritos de las Mipymes encuestadas son Instagram (67,7%), WhatsApp (63,3%), Facebook (52,4%) y sitio web (25%).

La encuesta de GoDaddy fue ejecutada por Speyside Group durante el mes de agosto de 2020. Un total de 162 emprendedores independientes y miembros de grupos de emprendedores de Facebook respondieron la encuesta.

