Son las 6:30 de la mañana. Sabes que tienes que levantarte, pero presionar el botón de «snooze” de tu despertador te permite volver a dormir. 6:45; presionas nuevamente el botón para posponer la alarma, pero cuando suena por tercera vez, tienes 30 minutos menos para arreglarte y no perder el tren. Ahora, estás apurado, tus calcetines no combinan y casi no llegas al tren. ¿Esto te suena familiar?

Google ha vuelto a pulsar el botón “snooze” y, si no prestamos atención, todos nos quedaremos dormidos nuevamente. ¡Es hora de despertar y notar que realmente no importa cuánto tiempo se retrase la desactivación de cookies de terceros, la realidad es que el fin de las cookies ya llegó y es más importante que nunca para tu negocio!

El hecho de que Google haya retrasado un poco más la desactivación de las cookies de terceros no es una sorpresa. Con la falta de alternativas viables de Sandbox y septiembre de 2023 acercándose rápidamente, el retraso era inevitable.

Si el comportamiento es consistente con el último retraso, significará que gran parte de la comunidad publicitaria dará un suspiro aliviada y presionará sus propios botones de “Snooze”.

La preparación para un mundo cookieless se postergará y anunciantes, agencias y publishers continuarán operando de la misma manera que lo han venido haciendo durante años, ignorando una de cada dos impresiones disponibles hoy. Queremos hacer énfasis en esta última afirmación. Actualmente, en muchos mercados internacionales (Estados Unidos, Reino Unido y Francia), aproximadamente el 50 % de las impresiones funcionan sin cookies de terceros. Dicho de otra manera…los usuarios de iPhone, Safari, Firefox y Edge seguirán estando subutilizados mientras Google permita el uso de las cookies de terceros.

Estas audiencias cookieless gastan más, viajan más y, según nuestras investigaciones, convierten mejor. En este sentido, la posición de Teads es clara: mantén como prioridad principal para tu negocio, las dinámicas que hagan que estés listo para un mundo cookieless y aprovecha las audiencias más lucrativas utilizando las soluciones cookieless de Teads.

Consideramos que es recomendable que el ecosistema publicitario continúe priorizando la ausencia de cookies hoy y deje de enfocarse en qué está haciendo Google. Para aquellos que se adapten y adopten las nuevas soluciones, la oportunidad es grande. Cualquier postergación no sólo ignora lo inevitable, sino que potencialmente es un costo para su negocio.

No pulses el botón de “Snooze” nuevamente. Despierta, la era cookieless ya es una realidad hoy y Teads está preparado y listo para ayudarte.

Por James Colborn, director sénior Global, Data, Teads

Teads ha probado activaciones cookieless que pueden ser implementadas hoy. Da un vistazo al Programa Cookieless de Teads; o utiliza Teads Ad Manager, nuestra interfaz de autoservicio, la primera plataforma programática Cookieless.

Si deseas ponerte en contacto con nosotros para analizar cómo adaptarte y operar en un mundo cookieless, comunícate con nuestro equipo de Data, quienes podrán delinear los próximos pasos para tu negocio.

