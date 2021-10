El valor del audio

Casi a diario se encuentran publicaciones de todo tipo dedicadas al audio, hace poco leía que la audiencia no va a diferenciar entre radio, podcast, audio streaming, audiolibros, todos estos conceptos hacen parte de un mismo ecosistema que todos los días se compacta y se engrana de mejor manera y cada vez son más los profesionales, las agencias, los medios, las empresas de tecnología de audio , que de una u otra forma se unen a está revolución de el valor del audio cada uno desde su área de trabajo sumando valor en cada paso de la cadena.

Gran cantidad de profesionales independientes buscan cada vez más consolidar su base de seguidores de sus contenidos de audio. Se mueven a velocidades más rápidas, saltan o no se detienen en la burocracia corporativa; no le temen a experimentar, aprenden los conceptos ágilmente, pero no cuentan con recursos financieros para desplegar campañas de marketing o no hacen parte de una red de Audio que de soportes más robustos en su gestión.

Las agencias no diferencian mucho las categorías, para ellos en la mayoría de los casos audio es todo lo que incluye Podcast, Streaming de audio y radio, consideran que todas estas categorías se consumen y su efecto publicitario en el oyente es el mismo. No es así, son diferentes, unos son bajo demanda (el oyente decide todo lo que quiere oír) en que momentos, hora, día etc.

El valor del audio en Otros medios

La radio se consume a la hora que se debe pues está sujeta a parrillas de programación , cada día pierde más interés las audiencias puesto que no crece su forma tradicional de oírla a través del F.M y su estructura comercial sigue siendo la misma desde hace 30 años, sin embargo muestra interés utilizando el audio Streaming y en varios casos del continente han dado pasos enormes desarrollando networks dedicados al podcast y reutilizando sus audios de antena para ser retransmitidos en Streaming o podcast , las dos son válidas y abren caminos .

Es deber de las áreas comerciales de los medios que generan el contenido educar a las agencias sobre el audio.

Los medios, publishers, agencias independientes son los responsables de proveer la materia prima para que los contenidos de audio se presenten de manera correcta en todos los players de audio que alojan los contenidos. Por eso, deben organizar su estructura con los talentos, generar tracción en la búsqueda de nuevos negocios, crear las formas o combinaciones de comercialización y entender a las audiencias que van creando con sus contenidos es decir son parte fundamental de toda la estructura. Audiencia y Empresas

Las empresas de Audio tecnología que proveen servicios de distribución, de monetización de los contenidos, usando diferentes formas. Deben entender cada vez mejor las necesidades de los publishers y comunicar de manera más efectiva todos los servicios que prestan.

A su vez, la profundidad de los mismos; las compañías de Audio Tecnología son ricas en Data y en talento supremamente preparado para solucionar y desarrollar soluciones efectivas.

La audiencia como parte fundamental de toda la cadena, cada vez más educada, más exigente, más preparada para decidir que y cómo consume el audio.

Más cercana a lo que le gusta y más alejada a lo que no le gusta, segmentada, de nichos. ellos son la cereza del pastel.

Por esta razón, es deber entenderla, en escenarios que si le gusta un contenido, deberá pagar por el con suscripciones o dándole la bienvenida a la publicidad insertada en los contenidos

