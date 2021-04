El 22 de abril es el Día de la Tierra; una fecha para poner la lupa sobre los esfuerzos que se hacen en materia de conservación ambiental y para evaluar los retos que desde el poder público, las compañías y los individuos tenemos para seguir aportando a esta causa.

En materia de consumo y mercadeo, P&M presenta algunas cifras del estudio Who Cares, Who Does, hecho por Kantar, que muestra las preocupaciones por el medio ambiente a nivel global, regional y local; así como las acciones y cambios que se están dispuestos a adoptar. Los resultados son producto de una investigación que se realizó en 22 países a nivel global, entrevistando a 80 mil personas. En América Latina fueron 7 naciones con 8,500 entrevistados.

Uno de los hallazgos revela que la principal inquietud frente al medio ambiente alrededor del mundo sigue siendo el cambio climático; mientras que en Latinoamérica, es el agua. Tanto en la contaminación como en el desperdicio de este líquido vital. De igual forma, los temas relacionados con alimentos: desperdicio de comida y seguridad alimentaria; así como los que tienen que ver con la deforestación, han tomado más relevancia en los últimos dos años.

IBM también sacó un estudio de sostenibilidad e índice global, con más de 14,000 consumidores encuestados en nueve países. Este reveló que las personas de todo el mundo han incrementado el interés frente a este tema; e incluso, muchos de los consultados están dispuestos a pagar de sus propios bolsillos – y hasta un recorte salarial – por un futuro más sostenible.

Este estudio también descubrió que a pesar del gran impacto financiero de la pandemia de COVID-19 en muchas personas, el 54% de los consumidores encuestados están dispuestos a pagar más por marcas que sean sostenibles y/o ambientalmente responsables. En adición, el 55% reporta que la sostenibilidad es muy o extremadamente importante a la hora de elegir una marca; y seis de cada diez consumidores encuestados dijeron que están dispuestos a cambiar su comportamiento de compra para ayudar a reducir el impacto negativo en el medio ambiente

Impacto local

A nivel local, los colombianos están siendo más responsables con las acciones que están adoptando para el cuidado del medio ambiente. Según el estudio de Kantar (Who Cares, Who Does), el 43% tienen como mayor preocupación el agua, su contaminación, escasez y desperdicio. También cobraron relevancia temas como la prevención hacia la deforestación de bosques y selvas, y el desperdicio de plásticos.

En el país, el 45% de los colombianos, aunque no sufren de escasez de agua, dicen estar preocupados por ser un problema global; de igual manera el 52% son conscientes que ellos mismos son responsables en ayudar a controlar la contaminación del preciado líquido.

“A pesar de la contingencia y priorización de aspectos más básicos, no desaparece el deseo de vivir de manera más sostenible. En Colombia el 36% sigue optimista y un 37% se siente capacitado para hacer un cambio climático y evitar el daño ambiental”, afirmó Katya López, Directora de Soluciones Especiales de la División de Consumo Masivo de Kantar.

Se identificó que los hábitos de rutina en el país se han arraigado, sin embargo, los relativos al uso del producto aún es limitado. El 79% normalmente cierra la llave cuando se cepilla los dientes; 63% cierra la ducha cuando se está enjabonando; 55% utiliza lavado rápido o ciclo ecológico en la lavadora y entre otros.

De los resultados del informe Kantar dividió a la población en tres segmentos:

Eco-Actives: quienes trabajan constantemente para reducir sus niveles de residuos plásticos; y con frecuencia toman medidas activas para mejorar el medio ambiente. (Más maduros y de clases más altas)

Eco-Considerers: un grupo que toma algunas acciones para reducir su impacto ambiental, como el uso de bolsas de tela reutilizables, pero con menor frecuencia que los Eco-Actives.

Eco-Dismissers: los cuales tienen poco o ningún interés en los desafíos ambientales que enfrenta el mundo y no están dando ningún paso para mejorar.

El 41% de Eco Actives del país dejaron de comprar algunos productos y servicios debido a su impacto en el medio ambiente o en la sociedad.

En el panorama actual el consumidor juega un papel importante para el cuidado del medio ambiente, es decir, se está fijando más en que productos compra y si estos están contaminando o el empaque ha sido reutilizado/reciclado (32% revisan el certificado de calidad en los mismos de manera regular). También hay una tendencia a buscar más indicativos de productos que sean bio, ecológicos u orgánicos; vegetarianos o veganos; libres de gluten, empaques de material reciclable o libres de lactosa.

Esto determina la dirección en que las marcas deben apuntar su innovación de productos y su comunicación publicitaria; claramente desde una perspectiva orgánica en que se adopte este propósito como una razón social de la marca y no como una oportunidad para ganar reputación.

