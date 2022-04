Siempre que los líderes de mercadeo acuden a los eventos convocados por P&M, nos dejan nuevas impresiones que actualizan la agenda del marketing. En esta ocasión, los líderes de mercadeo en Consumer Immersion 2022 hablaron de los desafíos que enfrentan en cuanto a omnicanalidad, experiencia y contacto con el consumidor. Estas son algunas de sus frases destacadas:

Zarina Ávila, Gerente de Marketing Digital y Personalización

Sodimac Colombia

“El consumidor está muy enfocado en los descuentos. Hay un crecimiento enorme en la importancia del precio, frente a lo que necesita adquirir. Además, pasaron de ser monocanal a ser omnicanales”.

Doménico Barbato, Vicepresidente de mercadeo

Juan Valdez

“Yo no creo que el consumidor haya cambiado, sino que la pandemia aceleró cambios que ya venían en camino. La pandemia hizo que el consumidor valorara cosas que antes no. En nuestras tiendas, la vuelta a la realidad de la interacción humana, el café presencial, tiene unos tintes diferentes con el contacto virtual. Antes esto no se valoraba por el simple hecho de que se tenían. Esto fue nuevo para nuestra generación”.

Andrea Gonzalez Bernal Co-Founder/CMO

Laika app

“Nosotros pusimos en la mesa directiva la decisión de qué es más importante para nuestros clientes: ¿llegar rápido o llegar preciso? Notamos que para unos clientes hay unas urgencias específicas –como que se enferma una mascota y necesita un medicamento–, mientras otros llegan del trabajo y descubren que ya no tienen comida. La precisión es más importante que la rapidez, mientras que la rapidez es para momentos específicos”.

Octavio Vuelvas Jamar Director de Mercadeo

Muebles Jamar Colombia

“La omnicanalidad ha sido un proceso enriquecedor y complicado. Por un lado, tratar de entender qué papel juegan los clientes en los diferentes canales y en las diferentes categorías. Un ropero puede ser más comercializado en un ambiente presencial, mientras que un colchón no tanto. Los muebles son un producto muy sensorial y esto es un reto”.

Nicolás Redondo Growth Marketing Lead

Tyba

“Vemos que el canal digital no puede ser único. Hay que abordar al usuario con disponibilidad, con otros medios”.

