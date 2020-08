Nos encontramos en la era de de la experiencia del cliente sin contacto. El mercadeo tuvo que adaptarse a la nueva normalidad del Covid-19 y tomar medidas para prevenir el contagio. En medio de esta fase, las tecnologías e interfaces sin interacción física se convirtieron en uno de los canales predilectos para la relación marca- consumidor.

Un estudio de Capegemini, a más de 4.800 consumidores y 950 ejecutivos, arrojó que el 62% de los encuestados espera aumentar el uso de tecnologías sin contacto una vez superada la crisis. “Por lo tanto, las organizaciones deben centrarse en implementar tecnologías emergentes, como interfaces vocales, reconocimiento facial y aplicaciones móviles”, señala la empresa de consultoría tecnológica.

La prioridad, ahora más que nunca, debe ser la salud del cliente. Es por esto que además de los protocolos de bioseguridad, cualquier esfuerzo o medida en pro de esta causa, puede fortalecer la relación y la confianza del consumidor con la marca.

Estas son algunas de las tendencias:

P&M habló con Daniel Gonzalez Zamudio, gerente de venta de canales para Latinoamerica en Zebra Technologies, quien mencionó algunas de las tecnologías aplicadas para cumplir con las medidas sanitarias que evitan la propagación del virus.

Trazabilidad de contacto

Existe una tecnología basada en computadoras de mano o terminales portátiles, las cuales se conectan vía bluetooth a un beacon, que es un equipo que emite ondas permamentemente, y cuando otra persona se acerca con otro beacon genera un registro en una base de datos para informar que se juntaron a menos de 2 metros de distancia; al mismo tiempo, produce una alerta en la computadora de mano del operador.

Transacciones

También hay equipos que ofrecen la posibilidad de hacer transacciones sin contacto entre personas. Uno de estos son los llamados kioscos, donde el comprador que necesite ayuda en un almacén puede buscar información de un producto a través de una pantalla, sin necesidad de que haya otra persona atendiéndolo.

Estas consultas se pueden hacer sin necesidad de tocar el equipo, pues este cuenta con la posibilidad de recibir preguntas que se le formulan por medio de la voz; evitando así el contacto entre personas y entre estas con un mismo equipo.

Control de afluencia

En cuanto al proceso de ingreso y salida en los establecimientos, es importante contar con un sistema de registro que permita tener un control de la cantidad de gente vs capacidad permitida; así como de sus datos, temperatura y medidas de bioseguridad. Para ello se pueden utilizar computadoras de mano capaces de leer el código de barras del documento de identificación y que cuenten con cámara fotográfica. Esta tecnología aplica cuando se cuenta con una persona controlando el ingreso en la puerta de los establecimientos.

Ahora, en el caso en que se busque realizar este proceso sin necesidad de contar con este apoyo, se puede aplicar tecnología tipo kioscos, que cuente con lectores de código de barras incorporados, cámara fotográfica y micrófono capaz de recibir información verbal y dar respuesta por audio, de forma automática.

Logística

La automatización de los procesos de logística será crucial para poder hacer inventario en tiempo real

sin contacto con los productos. Para ello la tecnología que se impondrá será la de etiquetas de radio

frecuencia (RFID) las cuales serán leídas por equipos móviles, que les darán a los almacenes la visibilidad

del inventario que tienen. Así podrán tomar decisiones como promociones y pedidos en tiempo

real con la menor cantidad de interacción posible.

¿Bioseguridad o eficiencia?

Esta es la pregunta clave, pues adquirir las interfaces y equipos representa una inversión altísima para los comercios. Si una vez superada la pandemia, en un mediano – largo plazo, no siguieran siendo útiles, sería un capital desaprovechado. No obstante esta tecnología no solamente es aplicable para cumplir con las medidas de bioseguridad, sino que además potencia la eficiencia de los procesos y operaciones del modelo de negocio que se tenga.

“Si bien esta tecnología aporta en el control de la pandemia y en ayudar a los negocios a generar formas de atención diferentes; también puede ser aplicada en toda la cadena de suministro aumentando la productividad y brindando una ventaja competitiva a las compañías”, aseguró el vocero de Zebra.

