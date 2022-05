Digital for good es el concepto bajo el que se llevará a cabo el congreso digital IAB day powered by P&M 2022. El 25 y 26 de mayo, desde las 8:00 a.m. ,expertos del sector exponiendo tendencias, casos de éxito y metodologías que funcionan en el ecosistema digital del mercadeo y la publicidad.

El IAB day es uno de los escenarios de encuentro más importantes el sector. Se ubica como un evento obligatorio para agentes de la industria tales como: anunciantes, agencias, medios, centrales, ad networks, plataformas, academia y empresas de investigación. Todos ellos comprometidos con el desarrollo del marketing y la publicidad digital.

Construir el valor cualitativo de las capacidades digitales es la abstracción de digital for good, la temática para este año. En este sentido, las posibilidades que ofrece la tecnología para el mercadeo y la comunicación digital son prácticamente infinitas.

Pero las capacidades de las herramientas digitales, aplicables a estrategias como la automatización; la captura, almacenamiento y gestión de datos; el conocimiento del consumidor; la comunicación en tiempo real o la inteligencia artificial, entre otras actividades, exigen una reflexión y análisis sobre la responsabilidad en el uso adecuado del “poder digital”.

En consecuencia, el conjunto de los actores digitales debe cuestionarse sobre el propósito de las capacidades y la forma en que su utilización puede contribuir al bienestar de las personas.

Esa es la invitación de IAB day powered by P&M 2022, digital for good: ir más allá de la descripción para construir el valor cualitativo de las capacidades digitales. Este es un concepto que nos invita a reflexionar y construir sobre 5 temáticas específicas; más que respuestas, estos tópicos anuncian preguntas en torno a las cuales debe girar la conversación:

Conocimiento y balance: c onocer los últimos desarrollos y posibilidades de los entornos, herramientas y soluciones digitales para las comunicaciones debe ir de la mano con el objetivo de proveer un balance entre lo digital, lo social y lo humano. En última instancia, preguntarse cuáles son los límites del uso digital.

c Engagement: e n línea con el conocimiento y balance de las capacidades digitales, la planeación estratégica, las ideas, la creatividad y los contactos con el consumidor deben propender a crear una engagement equilibrado entre lo online y lo offline. ¿Cuáles son las actividades y acciones que corresponden a una y otra realidad? Si bien todo es digitalizable, ¿qué debemos digitalizar y qué no?

e Protección y seguridad: más allá de los lineamientos exigidos legalmente, ¿cómo debe diseñarse el papel de las industrias en la protección de la privacidad, las experiencias y los datos de las personas? ¿Cuáles son los compromisos sobre los que debería profundizar la industria? ¿De qué manera se deben implementar las capacidades digitales para incluir antes que excluir? Las capacidades digitales nos deben permitir crear espacios seguros para todos.

De usuarios a personas: l as estrategias digitales actuales se fundamentan en la existencia del «usuario» como un operador que interactúa a través de las interfaces o contenidos. La implementación digital con propósito debe llevarnos a concebir los contactos entre personas o entre marcas y personas. Se trata de tener en cuenta las identidades personales y digitales para humanizar las relaciones.

l Sostenibilidad e inclusión: u na de las metas de los actores digitales, desde marcas hasta empresas de servicios de mercadeo, comunicación y agencias digitales, debe llevarnos a pensar en cómo ampliar las oportunidades y la accesibilidad de las potencialidades de los entornos digitales a todas las comunidades posibles.

A partir de 2020, IAB y P&M se unieron para desarrollar el IAB day. La sinergia entre IAB Colombia y P&M está en la experticia, en el conocimiento y la curaduría de contenidos especializados en este sector. Desde entonces, se ofrece uno de los escenarios de encuentro más importantes del sector

Finalmente, puedes adquirir tu ingreso al IAB day powered by P&M 2022 haciendo click aquí.

