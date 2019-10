¿Es usted de los que mide efectividad con tasa de interacción, visitas, alcance y tráfico de la página web? A continuación, le contamos una historia de la vida real.

Una influencer estadounidense, con dos millones de seguidores, no logró vender ni 40 camisetas de su propia marca de ropa. Despertar y darse cuenta que la cantidad de seguidores no es proporcional a la cantidad de clientes, es una lección que nos pone a reflexionar acerca del exceso y la relevancia que le damos a los “datos basura”.

Asimismo, a los también llamados indicadores que solo miden vanidad, los cuales pueden llevar a una marca a tomar decisiones equivocadas.

Vanity Metrics

Saber cómo medir una estrategia desde su diseño, con la data correcta, es la diferencia para poder, desde comunicaciones y relaciones públicas, tomar elecciones asertivas para llegar a una meta alineada con los objetivos de negocio de su marca.

Hablemos sobre ello en el evento anual de medición de la International association for the measurement and evaluation of communication (AMEC) organizado por sus miembros en Latinoamérica, buho, Global News y FTI Consulting: Vanity Metrics: cómo desechar los datos que amenazan su estrategia. Este se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre en Gaira Café.

Si usted está interesado en asistir a este evento, sin costo, puede escribir un correo con el asunto Evento AMEC 2019 al correo electrónico andrea.montero@buho.media.

