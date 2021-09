En honor a sus 150 años, el Banco de Bogotá lanzó una campaña publicitaria que consistió en la instalación de 16 vallas con mensajes sobre el cuidado del planeta, en las diferentes ciudades del país.

Estas vallas están hechas en pintura fotocatalítica que por sus propiedades, aspiran el dióxido de carbono como lo harían 1,402 árboles adultos. La pintura fotocatalítica se activa con el sol y realiza un proceso muy similar al de la fotosíntesis.

A sI mismo, implementaron en su Dirección General, un mural de 800 m2 que absorberá la misma cantidad de CO2 que lograría un bosque de 800 árboles en un día. Adicionalmente, el la entidad instaló vallas recicladas en un 98%, en ciudades como Bogotá, Medellín, Santa Marta, Tunja, Pereira, Sincelejo, Cúcuta y Bucaramanga.

“El 98% de las vallas que sacamos eran con material reciclado, eso quiere decir que usamos las lonas de otros anunciantes, usamos el respaldo de esas vayas, la parte blanca. Las letras también las recortamos y las hicimos parte de nuestra comunicación. Todo era reciclado de otras vallas; lo único fue la composición de nuestro logo, dónde igual usamos pintura ecológica que no causara ningún daño. No se usaron nuevos materiales, no se imprimió nada nuevo. Se sabe cuando se ve, que no es una valla impresa”, agregó Gómez.