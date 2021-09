TUDUM es el primer evento global para fans de Netflix que reunirá en un espacio virtual a más de 145 estrellas de la pantalla. El objetivo del evento es entretener y agradecer a los fans de la marca, y dar avances y exclusivas del contenido de la plataforma.

Los personajes que estarán en el inaugural espacio TUDUM representan más de setenta series, películas y especiales. El evento tendrá una duración de tres horas e incluirá contenidos sobre algunas temporadas nuevas. Entre las producciones más populares que se verán está Stranger Things; Bridgerton; The Witcher; La casa de papel; Cobra Kai; Alerta roja; No miren arriba; Misión de rescate; Más dura será la caída; La vieja guardia, y más.

El primer evento global de Netflix TUDUM inspira su nombre en en “ese primer latido de emoción que escuchas justo antes de disfrutar una serie o película de Netflix”, según indicó la compañía.digita

Según indicó Netflix, el evento se transmitirá vía YouTube en todo el mundo este 25 de septiembre. El evento virtual en vivo comenzará a las 9:00 a.m. (hora del Pacífico), lo que equivale a las 12 del medio día de Colombia. Adicionalmente, habrá antesalas especiales donde se destacarán series y películas coreanas, indias, y contenido de anime; esta parte se desarrollará desde las 6:00 a.m (hora del pacífico), 9:00 a.m. hora en Colombia.

Durante tres horas se compartirán contenidos de las series, películas y especiales para que los fans sean los primeros en conocer las novedades, adelantos, tráilers nuevos y clips exclusivos. La dinámica se hará mediante paneles interactivos con los talentos invitados.

Los talentos que harán parte de TUDUM:

Jennifer Aniston

Jonathan Bailey

Jason Bateman

Zazie Beetz

Halle Berry

Millie Bobby Brown

Manolo Cardona

Henry Cavill

John Cho

Lily Collins

Nicola Coughlan

Madhuri Dixit

Idris Elba

Nathalie Emmanuel

Kevin Hart

Chris Hemsworth

Dwayne Johnson

Jung Hae-in

Kai

Kim Hee-chul

Regina King

Nick Kroll

Jennifer Lawrence

Ralph Macchio

Jonathan Majors

Adam McKay

Caleb McLaughlin

Álvaro Morte

Elsa Pataky

Maite Perroni

Maitreyi Ramakrishnan

Adam Sandler

Matthias Schweighöfer

Maisa Silva

Lilly Singh

Zack Snyder

Song Kang

Alejandro Speitzer

Omar Sy

Charlize Theron

Kenjirô Tsuda

Finn Wolfhard

y muchos más

Las series y películas que harán presencia en TUDUM:

Aggretsuko

Amor de gata

A través de mi ventana

Arcane

El ejército de los ladrones

Black Crab

Big Mouth

Bridgerton

Bright: Alma de samurái

Herida

El caso Hartung

Cobra Kai

Colin en blanco y negro

Cowboy Bebop

The Crown

Oscuro deseo

De Volta Aos 15

No miren arriba

Emily en París

Misión de rescate

Finding Anamika

El piso es lava

Más dura será la caída

Rumbo al infierno

Heeramandi

Human Resources

Interceptor

Trabajo incógnito

La casa de papel

La vieja guardia

Ozark

Maldivas

Mi nombre

Nuevo mundo

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: La película

Rebelde

Ritmo salvaje

Alerta roja

The Sandman

Sex Education

Mar de la Tranquilidad

Soy Georgina

Stranger Things

Super Crooks

Ultraman

The Umbrella Academy

Vikingos: Valhalla

The Witcher

The Witcher: Blood Origin

Young, Famous & African

El cronograma del evento global para fans de Netflix

La primera hora incluirá un clip exclusivo de la nueva película de acción Alerta Roja, una sorpresa de Stranger Things, y adelantos de nuevas temporadas de Bridgerton y Ozark. La anfitriona de esta primera parte será la comediante canadiense Lilly Singh. En cuanto a la segunda hora, desde Netflix se explicó:

“Y hablando del Otro Lado, las estrellas de Stranger Things Finn Wolfhard y Caleb McLaughlin tomarán el escenario durante la segunda hora. Mientras que también se ofrecerán a los fans los primeros vistazos a Sandman; Vikingos: Valhalla, y la temporada 4 de Cobra Kai. Además, un adelanto de la nueva película Misión de rescate, una mirada exclusiva a la secuencia de apertura de Cowboy Bebop, y un panel de estrellas de Netflix, entre ellas Charlize Theron, Regina King y Zazie Beetz nos acompañarán con Bozoma Saint John, la directora de Marketing de Netflix, como moderadora”.

Durante la tercera hora de TUDUM, la anfitriona será Nicola Coughlan, quien interpreta a Penélope en Bridgerton. En esta parte, se darán anuncios destacados como la revelación de la fecha de estreno y el primer adelanto de la segunda temporada de Emily in Paris. Asimismo, habrá un clip especial de la nueva película No miren arriba; un video detrás de cámaras de The Umbrella Academy; el debut del tráiler de El ejército de los ladrones (la precuela de El ejército de los muertos) además de adelantos y noticias de última hora de The Witcher.

