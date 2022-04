El 19 de abril se transmitió en vivo Time Out P&M, en esta ocasión con un tema del que se habla actualmente de forma constante en el sector. Sin embargo, aún existen varios conceptos y detalles que vale la pena desglosar para una mejor gestión de presupuestos; la publicidad programática es una tecnología que permite la compra y venta de anuncios por medio de un sistema automatizado.

Este proceso se desarrolla a través de diversas plataformas que cuentan con un amplio inventario de formatos disponibles para anuncios y bases de datos de usuarios potenciales. Gracias a estos sistemas programáticos, es posible enviar mensajes personalizados de forma automática en el formato y canal más precisos.

Los invitados en el panel fueron Tatiana González, CEO y cofundadora de People Media, Jaime López, managing director de Adbid y Gonzalo Montaña, VP de Operaciones y Programática Latam en Sunmedia.

¿Cómo organizar un plan de publicidad programática?

Tatiana González explicó que en People Media se trazan en primer lugar los objetivos que permiten delimitar las variables y los KPI del cliente. Así se define a quién quiere llegar y qué es lo que necesita lograr la marca. Asimismo, se debe definir de qué forma se cumplen los objetivos: alcance, consideración, performance, leads, descargas u otras acciones específicas.

Referente al entendimiento de los anunciantes respecto a la publicidad programática. Los expertos revelaron que hay varios actores del sector que aún no la entienden del todo.

“Cuando se habla de compra programática nos preguntan cuál es la diferencia. Se trata de tener unos puntos de optimización o puntos de adquisición con un modelo de compra más eficiente y consciente. Se puede comprar de forma masiva diferentes medios y audiencias y al final hay costos más eficientes de lo que se viene haciendo previamente” indicó Jaime López.

Gonzalo Montaña coincidió con Jaime y Tatiana, agregó que hay que dejar de pensar la compra programática como una línea más en el plan de medios; hay que pensar las estrategias de forma integral.

Publicidad

“A diario nos topamos con anunciantes que desconocen el tema. Es importante que los proveedores funcionemos como consultores, más que vendedores; somos partners“, agregó Gonzalo.

Respecto al impacto de la publicidad programática en el funnel de marketing depende del objetivo de la marca:

“¿Qué quiere lograr el cliente? llegar al objetivo, ya sea consideración, branding, awarness, leads u otro”, explicó Tatiana.

Durante la conversación en vivo se resolvieron varias dudas de los espectadores de la comunidad P&M que se conectó a través de YouTube, Facebook y LinkedIn. Asimismo, se tocaron temas como el futuro cercano sin cookies, el uso de first party data y los presupuestos always on. Más adelante, se realizó la tradicional Trivia del mes. Los espectadores participaron y más adelante se anunciaron los resultados durante la transmisión.

Cuando recibo publicidad digital personalizada y precisa con respecto a mis necesidades…

A. Me siento espiado o perseguido.

B. Me siento agradecido porque la considero un servicio.

D. Me da igual.

Por otra parte, se tocó el tema de la publicidad programática en los formatos de audio.

“Display video es nativo de la publicidad digital. Audio se empezó a sumar desde hace un par de años. Sin embargo, creo que va a ser parte del ecosistema, está tomando fuerza”, dijo López.

“El audio aún es algo de nicho, aún no hay una masa lo suficientemente grande. Pese a que ya se hace, pero no es tan llamativo aún desde la percepción de las marcas. Pero eso se va a ir modificando a medida que el consumo cambie”, agregó Gonzalo.

En esta ocasión, se inauguró la sección Te robo un minuto, un espacio en el que un experto del sector responde una pregunta de interés general para la comunidad de la publicidad, el mercadeo y la comunicación. Andrea Cáceres, sales manager de Etermax Brand Gamification en Colombia, y Cesar Muñoz, director de Territorio Digital respondieron estas preguntas.

Por otra parte, en la sección Pluma en Ristre, Nadim Comics desarrolló la caricatura sobre el tema de la transmisión.

En este Time Out P&M, entendiendo la publicidad programática, se realizó el Marketing Challenge en una de las ediciones de más dificultad desde que se empezó a hacer en la emisión mensual.

Esta vez, el reto consistió adivinar cuáles fueron las marcas que más invirtieron en publicidad y los sitios que recibieron mayor inversión publicitaria durante febrero de 2022, esto, según el reporte de Admetricks. Jaime López fue el ganador del desafío.

Así fue como transcurrió la emisión mensual de Time Out P&M de abril, una transmisión para esclarecer el panorama de la publicidad programática en la actualidad.

