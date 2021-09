Como es se ha hecho durante toda la “Semana de la efectividad” de Effie Awards 2021, en el tercer día de premiación se mostraron varios casos finalistas antes de anunciar a los ganadores. Desde Effie se anunció al iniciar la semana que durante el transcurso se presentarán más de cien casos. Pero los más “Berracos y efectivos”, fueron los triunfadores.

En el tercer día de la “Semana de la efectividad” se nombraron los ganadores de Effie Awards en las categorías Marketing innovation solutions, Bajo Presupuesto, Branded Content, E-commerce, Experiencia de marca productos, Experiencia de marca servicios, Influencer marketing, Servicios financieros, Real time marketing, Reputación corporativa, Positive change ambiental marcas, Positive change bien social marcas, y Positive change bien social – ambiental sin ánimo de lucro.

Marketing innovation solutions

Oro

Arte de nuestra tierra. Diageo Colombia, Proximity Colombia.

Oro

Tienda cerca. Bavaria, ABINBEV Colombia, Draftline Colombia, Adbid Lationamérica S.A.S, Zenith Media, Dattis Comunicaciones S.A.S.

Bronce

Recuperando los amigos que nos robó cupido. Bavaria, ABINBEV Colombia, DDB Colombia, Go Together, Zenith media, Alina Vélez Comunicaciones S.A.S, Dattis Comunicaciones S.A.S, Dirty Kitchen.

Bajo Presupuesto

Oro

En Colombia se cumple más las amenazas que las leyes. Amnistía Internacional, VMLY&R Colombia.

Plata

Distanciamiento social, menos del Bon Bon Bum. Colombina, The Juju, Commic Agency.

Branded Content

Oro

Mano a mano Poker. Bavaria, ABINBEV Colombia, DDB Colombia, Alina Vélez Comunicaciones S.A.S, Draftline Colombia, Dirty Kitchen, Zenith Media, Dattis Comunicaciones S.A.S.

E-commerce

Oro

Tienda Cerca. Bavaria, ABINBEV Colombia, Draftline Colombia, Adbid Lationamérica S.A.S, Zenith Media, Dattis Comunicaciones S.A.S.

Experiencia de marca productos

Oro

Alpina Games. Alpina S.A, Track Colombia, Multisponsor, Tribal Colombia.

Oro

La colorado se remanga tanto como el agricultor. General Motors Colmotores, Commonwealth, McCann Colombia.

Plata

Camioneros VS. Gamers, una experiencia épica. Organización Terpel, Sancho BBDO.

Bronce

El cine más popular de Bogotá. Arcos Dorados Colombia S.A.S, DDB Colombia, Tribal Colombia, Go Together, Zero Gravity.

Experiencia de marca servicios

Oro

Camina conmigo. Claro Colombia, DDB Colombia, Tribal Colombia, Adbid Latinoamérica S.A.S, Go Together, Track Colombia, Havas Media.

Plata

Serenatas QR. Bancolombia, Sancho BBDO.

Influencer marketing

Oro

MVP: Most Valuable Promo. Grupo Éxito, Sancho BBDO, OMD.

Servicios financieros

Plata

¿Sabía que al pagar su almuerzo de hoy, podría también cambiar el futuro de los niños? Banco de Bogotá, McCann Erickson Corporation S.A, UM Colombia, Páramo presenta.

Plata

Ser intenso paga. ACH Colombia, Sancho BBDO, OMD.

Bronce

Daviplata, bienvenido al nuevo mundo. Banco Davivienda S.A, Leo Burnett Colombia.

Real time marketing

Plata

A la carga por el campo. General Motors Colmotores, Sancho BBDO, Flare BBDO.

Reputación corporativa

Oro

Arturo Casa. Arturo Calle, Sancho BBDO, PHD Colombia.

Plata

¿Cómo una tarjeta nos permitió dejar de ser uno de los bancos más criticados del país? Banco de Bogotá, Mccann Erickson Corporation S.A, UM Colombia, Páramo presenta.

Bronce

Las razones para creer de McDonald’s. Arcos Dorados Colombia S.A.S, Trineo.tv, FTI Consulting Colombia.

Positive change ambiental marcas

Oro

Ama, vive, ayuda Amazonas. HP Colombia, PHD Colombia, OMG Colombia.

Positive change bien social marcas

Oro

Reinventistas. Bancolombia, Sancho BBDO, OMD.

Oro

Vive responsable. Bavaria, ABINBEV Colombia, MullenLowe SSP3, Zenith Media, Dattis Comunicaciones S.A.S.

Plata

Apoyemos lo nuestro. Postobón S.A, Sancho BBDO, OMD.

Publicidad

Plata

Arturo Casa. Arturo Calle, Sancho BBDO, PHD Colombia.

Plata

La demanda más grande del mundo. Lozano Blanco & Asociados, Buentipo Anchor Worldwide.

Positive change bien social – ambiental sin ánimo de lucro

Oro

El mundo está al revés. Comité Internacional de la Cruz Roja, The Juju, Untold Media.

Plata

Un día de solidaridad para nuestro pueblo natal. Colombia Cuida Colombia, MullenLowe SSP3, Detonante, Movilizatorio.

La “Semana de la efectividad” de la versión quince de los premios Effie Awards 2021 culminará el jueves 2 de septiembre con los premios más codiciados, incluido el Gran Effie. En estos premios se promueve la efectividad del marketing y son organizados por la ANDA (Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia).

