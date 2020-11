Teads, la plataforma globalde medios que reúne a más de 3000 medios periodísticos en el mundo, se destacó con dos Premios Oro y dos reconocimientos especiales “Highly Commended” en el Festival of Media Latam 2020; una nueva edición del importante evento internacional de gran trayectoria y reputación, que año a año reconoce la excelencia en medios y marketing en toda América Latina.

El primer Oro para Teads correspondió a la categoría “Collaboration Award”, por la campaña: “Motivando a nuevos donantes para una organización sin fines de lucro, basados en el entendimiento del comportamiento humano” para la Fundación Huésped. Junto a la agencia Mindshare Latinoamérica, Teads buscó impulsar donaciones para la ONG argentina dedicada a la investigación científica, prevención y promoción para reducir el impacto de enfermedades como VIH y hepatitis, entre otras.

La estrategia sumó el trabajo del Behavioral Lab de Mindshare, el de la ONG y el del equipo estratégico y creativo de Teads, quienes basados en los distintos sesgos cognitivos identificados por el behavioural lab, lograron diseñar y optimizar los anuncios con el fin de incrementar la probabilidad de donaciones. Los óptimos resultados incluyeron desde un aumento del Viewability promedio (+77%), y un tiempo promedio de in-view de más de 6”.

Best use of digital