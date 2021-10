Sincronízate con tu cuerpo. En el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama y la lucha contra esta enfermedad, Finesse, la marca del portafolio de Alpina, que empodera e inspira a las mujeres, suma esfuerzos con la Liga Colombiana Contra el Cáncer y Sancho BBDO, para así elevar la voz y apoyar la prevención de manera decidida.

La marca lanzó la campaña educativa y de prevención: Sincronízate con tu Cuerpo, que tiene el propósito de generar conciencia, sobre la importancia de tomar las riendas del autocuidado, escuchar al cuerpo y atender a tiempo las señales de alerta. Para ello, quiso sumar a las nadadoras olímpicas que representaron a Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio, Estefanía Álvarez y Mónica Arango, creando una coreografía especial, que muestra los pasos para realizarse el autoexamen. La rutina, registrada en video, invita a las colombianas a sincronizarse para detectar la enfermedad de manera oportuna.

“Finesse empieza a preocuparse no solo por el cuidado externo, si no a entender una realidad del momento y esa realidad es ese cuidado interno que tienen que tener las mujeres. Un cuidado integral. Empezamos a trabajar bajo ese concepto y encontramos algo muy importante: el autoexamen de mama es algo de lo que se ha hablado por mucho tiempo, por varias marcas, pero que la mayoría de mujeres no saben realizarlo. Es un examen que debe ser diario y debe tener una rutina”, explica Mario Lagos, Chief Creative Officer de Sancho BBDO.