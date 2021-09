El nuevo Mindset de la alimentación saludable en Colombia cada día cobra más importancia, generando mayor consciencia en los colombianos sobre su salud tanto física como mental.

Las Cifras

Un estudio hecho por el barómetro Edenred FOOD, es una de las acciones que se realizan en el marco del programa FOOD ( Fighting Obesity through Offer and Demand ), proyecto que tiene como objetivo principal fomentar la alimentación saludable para luchar contra la obesidad. En la su onceava edición y primera en Colombia, reveló que el 72% de los colombianos aumentaron el presupuesto dedicado a la compra de alimentos para el hogar.

Así mismo, casi el 78% de los encuestados aseguró que la crisis actual los ha hecho ser más conscientes de su salud y de llevar una dieta más saludable. Igualmente, el estudio reveló que Colombia es el país en el que más se expuso la necesidad de consumo saludable superando países como Perú con 90%, Brasil con 90% y España con el 89%.

Las cifras de la consultoría Nielsen destacan que el 40% de los hogares en América Latina, consume más porciones de alimentos saludables y el 58% pagaría un valor más alto por productos orgánicos. Por otro lado, la consultora internacional Wgsn, señala que entre las cinco tendencias de alimentación en Colombia sobresale la alimentación sostenible y la gastronomía local.

Cambio en los hábitos de alimentación por: Mishmashladies

Las hermanas de Mishmashladies empezaron a conectarse con un estilo de vida saludable al encontrar que dentro de sus hábitos alimenticios estaba la respuesta al cambio. A poder sentirse bien consigo mismas, a sanar tanto su cuerpo, su mente y su alma por medio de la alimentación.

Después de haber hecho charlas y talleres, decidieron ampliar su comunidad en redes sociales y empezar como una empresa real sobre Cambios en los hábitos de alimentación. Empezaron a estudiar y a preparase más sobre este tema hasta llegar a certificarse en Hábitos integrales. Sin embargo, se alinearon en un movimiento totalmente enfocado en la alimentación. En 2020, lanzaron su programa online. Y ya tienen 3 grupos graduados del programa, con casos de éxito.

“Desde las redes sociales, teníamos recetas, procesos, análisis, temas de salud, ingredientes y la gente empezó a pedirnos más contenido. Nuestro perfil empezó a crear más confianza acercándose de manera más amigable a la gente sobre como cambiar sus hábitos alimenticios. Incluso, algunas recetas las hacemos pensando para las diferentes condiciones físicas de la gente”, comentan, las Mishmashladies.

Curaduría con las marcas

“Nuestra principal visión es educar, y cuando tu educas a veces tienes que cerrarle las puertas a marcas que pueden llegar a ser muy buenas económicamente, pero que realmente no van alineadas a lo que nosotras estamos enseñando. Queríamos ser más selectivas y afortunadamente las marcas lo tomaron muy bien”, añaden, las Mishmashladies.

Hace poco realizaron dos seminarios llamados: Sanar a través de la alimentación, dónde las protagonistas eran las marcas y cómo estas han logrado crear sus productos con la mentalidad de sanar a las personas en todo sentido. Encontraron por medio de estos seminarios, que el talento Colombiano se ha destacado en el mercado saludable.

Instagram: mishmashladies

Savvy

El sabio de las marcas saludables. Savvy es una de las marcas que toma la delantera y como su nombre lo indica (en ingles) significa: Sabio. Su filosofía va ligada a la sabiduría, el conocimiento, la información y una suma de decisiones inteligentes en el día a día de cada persona, con la respectiva información que se le brinda. Fue creada por Adriana Zambrano y el médico Carlos Jaramillo, autor de ‘El milagro metabólico’ y ‘El milagro anti-estrés’.

Su portafolio se compone de productos hechos con ingredientes secados de manera natural, para convertirlos en polvo y que se transformen en alimentos funcionales. Una de las diferencias más significativas frente a su competencia, es que sus productos garantizan que se cumpla una función específica en el cuerpo, bajo la dirección científica de Carlos, experto en bioquímica y metabolismo.

“Encontramos muchos suplementos en el mercado y la sinergia nutricional, puede llegar o no a hacer nada en el cuerpo, o puedes estar teniendo reacciones que no sabemos si son perjudiciales para ti. Por más que les garanticen, que les están ofreciendo ingredientes naturales, eso no garantiza que si funciona. Nosotros en Savvy, estamos formulados bioquímicamente para que funcionen; y esto lo validamos con una herramienta que se llama la química computacional “, explica Adriana Zambrano, gerente de Savvy.

La química computacional es Nóbel de química aunque no es tan común su uso en general. En el mundo hay aproximadamente 15 personas expertas en el tema, y en Colombia hay 8. De esas 8 personas 2 están en Savvy.

“Esto es como un simulador de vuelo. Eso es lo que la química computacional hace. Se simula esa formula que se está creando, se verifica cómo funciona en el cuerpo, y nosotros simulamos todas nuestras herramientas y estimulaciones para garantizar una función. Si algún ingrediente, de pronto, necesito ponerle de más para que me quede más rico, no pasa nada por que ya todo está diseñado para que si cumpla una función.” añade Adriana.

Otra de las características esenciales de Savvy, se basa en promover hábitos y estilos de vida con una convicción excepcional. Le hacen entender a sus consumidores que una de las prioridades más importantes, es crear consciencia en su propia relación con lo que comen a diario. Una conexión con su alimentación y la importancia de lo que significa el ritual de comer.

Por esta razón, sus empaques también cobran protagonismo, dónde su objetivo principal es un equilibrio entre la sensación de naturalidad, ser amigables con el medio ambiente y transmitir con etiquetas, un mensaje claro para que la gente realmente entienda lo que está consumiendo.

Su presencia en redes sociales se ha aumentado de manera significativa, realizando contenido con las famosas Masterclass, recetas, y tips saludables. Sin embargo, han enfocado estas Masterclass, en su mayoría para médicos. En este movimiento encontraron que los médicos también quiere abordar la medicina de manera diferente. Les interesa abordarla desde el conocimiento. En el caso de Savvy, es educar a los médicos para que busquen otras alternativas.

El delivery lo realizan desde su propio canal directo de e-commerce. A los dos días máximo, están recibiendo su pedido. También tienen un gran porcentaje de productos, en tiendas saludables, droguerías, farmacias y almacenes de cadena. Al igual que, en mercados especializados. Así mismo, su presencia a nivel nacional es cada vez más alta. Ya venden sus productos en países como Chile y USA. La idea de seguir creciendo se compone de nuevos lanzamientos, innovación y más internacionalización. Este mes están de Aniversario.

“Tenemos la fortuna de recibir todos los días mensajes de las personas que nos dicen que les hemos cambiado la vida o de como otros amigos y familiares de ellos están pasando por un proceso de cambio gracias a nosotros. Mensajes como: ya duermo mejor, tenía problemas de estómago y ya no; y uno sentir que está transformando la vida de la gente, es muy especial”, concluye Zambrano.

Producto estrella: El Bone Broth Power, proteína en polvo con sabor a chocolate, hecha a partir del milenario caldo de hueso de pollo. Contiene ácido caprílico, una de las grasas saludables extraídas del coco con mayores beneficios para el organismo.

Savvy ganó el Premio a la Calidad Oro por su producto Bone Broth Power, el cual otorga el Instituto de Calidad Monde Selection. Este premio fue entregado en la ceremonia número 57, de la Selección Mundial de Alimentos Saludables en Bélgica.

Tosh

La marca del equilibrio perfecto y la que siempre está presente. Desde el 2017 Tosh inició un camino dónde su prioridad era definir un propósito superior, el cual tuviera un impacto mayor en la sociedad. Encontrar un por qué y un para qué. Desde ese momento declararon un solo propósito: acompañar a las personas, que quieren lograr una vida en armonía con ellos mismos y con su entorno, sin sacrificar el gusto por otras cosas.

Entre 2017-2018 comenzaron, una nueva arquitectura de marca, realizando todo el concepto a lo que realmente querían trasmitir. Lo que trabajaron fue un empaque con dos hemisferios. Uno verde y uno blanco mucho más fresco. Ese blanco haría el balance perfecto. Una migración de lo saludable, evocando texturas de madera y elementos naturales.

“Somos dos hemisferios que representan el perfecto equilibrio entre el buen sabor y lo saludable. Garantizamos que cualquier producto de Tosh es delicioso. En la parte de arriba de los empaques, está el verde que traduce lo natural, lo saludable, con logo amarillo el cual es la representación del sol como referente de vida. Y en la parte de abajo está el blanco ( siendo protagonista el producto ), haciéndolo provocativo. Y en la mitad hay una linea de color, que lo traducimos como una sonrisa, dónde muestra esa tranquilidad de saber que están tomando la mejor decisión de bienestar y balance”, explica Ana Milena Dorado, directora de Mercadeo de Tosh.

La marca no quería solo representar un estilo de vida, quería tomar la decisión de ser una marca totalmente activa en el tema. Tener un rol muy presente, acompañando a las personas en su día a día y ayudarlas a encontrar ese puente, que los conduzca a esos propósitos que tienen de llegar a una armonía ideal.

"Es entender que esto no puede ser para unos pocos que tienen la capacidad adquisitiva. Si no, que lo queremos masificar y que pueda estar al alcance de todos. De ahí va ligado a ese interés por tener nuestra comunidad digital, dónde trabajamos todos los ejes al alrededor de la armonía que nosotros lo dividimos en cuatro pilares que son: mente, cuerpo, espíritu y sociedad", comenta Ana Milena.



Ofrecen herramientas de meditación, yoga, lecciones de alimentarse bien y lecciones de como aumentar las defensas. Por esta razón, su énfasis en redes está enfocado en pasar contenidos relevantes basados en esos 4 pilares.

Cuerpo: alimentación y actividad física. Mente: meditación Espíritu: yoga más coaching con temas de relaciones, personales y con el entorno. Sociedad: manejo de relaciones y manejo de la relación con el planeta.

Así mismo, se trazaron el compromiso de ser Carbono neutro. No solo ser Carbono Neutro en una parte de su proceso, si no en todo el ciclo de vida de la marca. Para eso, realizaron un estudio que duró dos años, dónde se acompañaron de aliados muy importantes que también conocían del tema. Tosh finalmente se convirtió en ser la primera marca masiva con certificación Carbono neutro.

“Lo primero que uno hace para ser una marca de Carbono Neutro es medir cual es su huella de carbono en todo su ciclo de vida. Cuando hablo de ciclo de vida, estoy hablando desde el cultivo de las materias primas, el transporte para llegar a nuestras plantas, la producción, la huella que se genera en la producción, el transporte a los clientes, cuando llegan al almacén y al consumidor hasta que llegan a la disposición final de los residuos”, explica, Dorado.

Trabajaron de la mano con los transportadores en temas de transporte limpio y cambio de combustible más amigable. Reformas en los mismos procesos productivos, menos consumo de agua y reducción en tamaños de empaque. Las mismas reformulaciones que están haciendo, también aplican para cumplir leyes de etiquetado.

Luego de esas acciones, entra otro aliado importante que es el Icontec, el cual permanentemente prueba que esa medición este bien hecha y que si estén mostrando iniciativas de reducción para finalmente certificar el proceso.

Además Tosh tiene otras iniciativas como su propio Bosque en Colombia. Un páramo llamado Santa Ana, ubicado en Antioquia, dónde no solo protege el impacto ambiental, si no un impacto con la comunidad que vive en ese bosque. Se mejora la calidad de vida, fortalecen la educación, ayudan con los servicios públicos y más acciones generando un alto impacto social.

Su comunidad en redes sociales se ha enfocado no solo en mostrar el producto como tal, si no en mostrarlo en acción con personas que son cercanas. Contenidos llenos de recetas y tips, mostrando de manera fácil, deliciosa y variada más opciones a la hora de consumirlos. Exponen ingredientes adicionales a su propio portafolio para crear combinaciones únicas. Además, muestran por qué un ingrediente es bueno y por qué no.

Su objetivo era estar en todo. En Nutresa, llegan a los hogares con novaventa de venta directa. Así como, en puntos estratégicos de hospitales, colegios, universidades, etc. Manejan un E-commerce en clientes como el éxito. Además, de su presencia en todas apps de domicilios. Por otro lado, crearon ventas directas por Whatsapp donde tienen una linea propia para hacer entregas de manera personalizada.

Actualmente, Tosh es la marca de mayor futuro en grupo Nutresa. En galletas tienen el 50% de las ventas. Incluso, han logrado llevar el segmento saludable al 8% de la categoría de galletas y se han trazado como marca que sean los que impulsen ese segmento para crecer al 10% o más. Su meta es triplicar las ventas al 2030.

Producto estrella: Líder por su historia detrás, Las galletas Tosh Miel. No necesitan presentación. Galletas amadas por los colombianos.

Nature’s Heart

The best in class. La marca que llega al corazón, aspiracional y totalmente planted based. En el 2010, tres hermanos junto con dos primos se juntaron para crear Nature’s Heart. Su familia siempre estuvo en contacto con la deshidratación de fruta y por eso deciden arriesgarse con su propia marca.

Su motivación principal era promover un estilo saludable en cada uno de los hogares y de las familias Colombianas, pero siempre manteniendo ingredientes provenientes de la naturaleza. Empezaron con la categoría de snacks, dónde sus bases son todas las mezclas de frutos secos y frutos deshidratados.

La marca se lanzó primero en México, por que uno de los hermanos vivía en ese país. Y después de hacer un arduo análisis de mercado, deciden que esta sería su primera casa de apertura. De ahí, se expanden de manera muy rápida por todo LatinoAmérica, con Ecuador, Colombia, Chile y Perú. Por su buena acogida en estos países, deciden tener sus propias plantas de producción en cada uno de ellos. Así mismo, empiezan a expandirse en otros países de Europa como Inglaterra.

“Nuestro primer producto fue Snacks y a los dos años empezamos a ampliar el portafolio, incluyendo bebidas vegetales, tés e infusiones. En Ecuador, empezamos a tener una expansión más rápida y a ampliar el portafolio. Hoy en día este país es el de mayor amplitud en portafolio de productos. Por otro lado, en México tenemos las mismas categorías de Colombia con una adicional que son los cremadores. En todos los países se comparten 4 categorías super importantes: bebidas saludables y agua de coco, snacks ( mezclas ) tés e infusiones y superalimentos” explica Daniela Cótamo, gerente de Mercadeo de Nature’s Heart.

La marca se caracteriza por ser 100% planted base. Con una visión de trabajar todo con productos que ofrece la misma naturaleza de origen vegetal. Al día de hoy, este concepto planted base cobró más relevancia y esa esencia de marca la diferencia entre sus competidores.

“Queremos seguir innovando para el próximo año, seguir ampliando el portafolio, ampliar las bebidas vegetales con diferentes sabores y propuestas que ninguna otra marca tenga hoy en día en el mercado Colombiano. Enfatizar en ofrecer productos diferentes con sabores que la gente no está acostumbrada y con una propuesta única. El próximo año ampliaremos las debidas vegetales. En Té y infusiones no somos tan fuertes pero viene creciendo a doble dígito y fue una de las que más creció en pandemia por tener un beneficio funcional y de salud”, añade, Daniela.

Por otra parte, sus redes sociales toman protagonismo al ser una marca con una comunicación netamente digital. Son empíricos y orgánicos. Empezaron a identificar cómo la gente se iba enamorando de la marca cuando la conocía. Por eso, decidieron crear contenido adicional dónde se conociera realmente de que se trataba el verdadero propósito de Nature’s Heart.

“Empezamos a preguntarnos como hacer para que la gente realmente se enterara de lo que hay detrás: qué es una debida de Marañón? qué es un super alimento? Vimos una oportunidad. Dijimos, una vez esto se explique, la gente lo va a entender y lo va a comprar”, comenta Daniela.

La Comunicación está dividida en dos partes: Primero, creando una comunidad de embajadoras de gente real. Gente que coma rico pero saludable. Embajadoras con diferentes estilos de vida, como mamás, nutricionistas o chef; que cuenten desde su experiencia, cómo Nature’s Heart las acompaña en su día a día, mostrando así temas como: “Voy a preparar un batido con este producto y tiene tales beneficios”.

Y segundo, las redes sociales como eje principal al ser marca digital, dónde se cuentan historias diferentes a sus seguidores. Así como lo hacen con las embajadoras pero con un contenido más gráfico, para que las personas sepan que Nature’s Heart, es mucho más que snakcs.

Adicionalmente, Nature’s Heart cuenta con un plan de sostenibilidad junto con los agricultores que cultivan la Uchuva. De ahí, su concepto va ligado al branding de la marca, reflejado en sus empaques, dónde se aprecia sutilmente unas hojas de árbol con tonalidades rojas y naranjas, que apuntan a la idea de las frutas del propio árbol. Además, la franja roja inspira el corazón, como su nombre lo índica en ingles: Nature’s Heart, el corazón de la naturaleza.

Su delivery lo manejan por medio de canales de distribución en término de supermercados. Los Pedidos llegan a la planta de Zipaquirá y de ahí se reparten a los diferentes centros de distribución que tengan sus clientes. Su idea a futuro es seguir creciendo con una expectativa del 58% fortaleciendo constantemente sus categorías.

Producto estrella: Bebida vegetal de Avena, es el más vendido. Sin azúcar añadida y fortificada con calcio, más vitamina A y D.

