El sello de moda sostenible (SMS) es una iniciativa de Claudia Bahamón y CO2CERO (una empresa colombiana que desarrolla soluciones sostenibles para empresas), para visibilizar las buenas prácticas del sector de la moda y la confección en Colombia.

Ante la urgencia por la crisis medio ambiental, la industria de la moda se ha visto inmersa en varios problemas por incidir en el aumento de la temperatura global, la contaminación de los océanos y la pérdida de bosques tropicales. Es por eso que surge la necesidad de buscar nuevas alternativas, como lo es el sello de moda sostenible.

La etiqueta de moda sostenible se diferencia de otras que ya existen en la industria; ya que realiza un diagnóstico personalizado a cada marca o empresa a través de capacitaciones, charlas y herramientas. Así mismo se le indica a los consumidores, qué tan social, ambiental y económicamente responsable ha sido la cadena de producción de la prenda.

En primer lugar, hablamos con Claudia sobre las razones que la impulsaron a alzar su voz por el medio ambiente.

“Siempre he sido muy curiosa, cada vez que descubro algo, lo cuestiono. Así que tome la decisión de alzar mi voz por el plantea; porque no quiero dejarle a mis hijos o nietos un planeta con extinción de especies, calentamiento global y mares que no se pueden navegar”, comentó.