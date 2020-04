En las primeras semanas de lanzamiento de Time Out P&M pasaron destacados invitados por este espacio de conversación virtual. Este congrega a miembros del ámbito de la publicidad, el mercadeo y la comunicación para dialogar sobre temas relativos a la industria. Teniendo en cuenta las medidas tomadas por el gobierno colombiano frente a la crisis por el Covid-19, P&M lanzó este espacio de distensión. Una apuesta en la que los usuarios pueden conocer de cerca la perspectiva de expertos y además participar. Su primera emisión, presentada el 19 de marzo, tuvo gran acogida y participación por parte de los usuarios. Aquí les contamos el resumen de la semana

¿Expertos en digital?

Sin duda uno de los temas que atraviesa las diferentes sesiones del Time Out es la coyuntura por la crisis sanitaria y las medidas de aislamiento adoptadas por el gobierno. Enrique Samper, consultor de servicios digitales, destaca que, si bien no todo es digitalizable, nos vimos obligados a ello. Es decir, el país no tenía el desarrollo suficiente para gestionar muchos procesos en ámbitos digitales. Sin embargo esto llevó a que en un par de semanas se avanzara lo que no se ha logrado en 10 años.

Publicidad

Adicionalmente, las marcas están en la capacidad de conectarse con las angustias que evidencian los consumidores en esta coyuntura. Trabajando en un territorio genuino y actuando valientemente pueden responder y “sacarla del estadio”. Es una oportunidad enorme de quitarnos, como marcas, la cara comercial y ponernos la cara del marketing. De decir ‘esto es lo que quiero representar ahora y al finalizar las medidas de aislamiento’, según destacada Samper.

_______________________________________

Branding no es solo diseñar un logo…

En Time Out P&M también se ha hablado de la necesidad de que las personas entiendan la dimensión del branding en todo su contexto. “El concepto se confunde con el diseño corporativo de la identidad de una marca”, señala Juan Esteban Cock, consultor en branding estratégico & cultura y CEO de Heart by Grupo CCP Colombia. Sin embargo el branding abarca tres conceptos fundamentales, según Cock: marketing, comunicaciones y recursos humanos. Esto es hacer estrategia y construir mundos a través de las marcas. Desde las personas debe nacer el branding, pues tienen que haber una conciencia en todos los individuos que conforman la organización.

En las organizaciones, los propósitos de las organizaciones deben ser coherentes con la visión y acción de sus integrantes. Este también debe estar alineado en la cultura organizacional. Hoy se habla de un Propósito Transformador Masivo (PTM), que muestra qué impacto, desde la acción de marca, se tendrá en todos los stakeholders.

_______________________________________

Insights y supervivencia de las marcas

Para Time Out P&M Felipe Ramirez, Chief Solutions Officer de Kantar Latinoamérica, habla de cómo las marcas tienen éxito y sobreviven en un mercado tan amplio. El activo de la marca se construye a partir de percepciones y experiencias generadas, de lo que cuentan. Tienen éxito cuando reúnen tres factores importantes: son fácilmente percibidas (identificadas) en la mente de las personas, son significativas y relevantes y son diferenciadas.

Lo anterior cobra sentido cuando se comunica de forma disruptiva, diferente y significativa. Cuando esto sucede se empieza a permear la cabeza de las personas. Hoy, más que nunca, el tema publicitario, de la forma en que se brindan experiencias tiene que ser autentico. Lanzar una marca y que esta sobreviva o empiece a destacarse después de dos años es complejo. Por ello es fundamental entender muy bien al consumidor: a qué target se pretende llegar, cómo, cuándo y, sobre todo, en qué espacio de todo ese universo pretende estar.

_______________________________________

Posturas de marca y teletrabajo

Frente a la crisis sanitaria muchas marcas han actuado de diversas formas y en Time Out P&M se han evidenciado diversos casos. Para Camilo Plazas, Chief Innovation Officer de MullenLowe, al igual que la expresión, el silencio también es una postura en estos momentos de crisis. Sin embargo esta es una oportunidad para que las marcas demuestren de qué están hechas. Hay muchas que se han sumado con acciones que no necesariamente tienen un retorno de inversión. Van mucho más allá de simplemente hacer una campaña de notoriedad.

El teletrabajo además ha permitido encontrar dinámicas mucho más ágiles. Al interior de las organizaciones involucradas en la industria del mercadeo y la publicidad, la coordinación ha avanzado enormemente. El grado de discusión que se está dando alrededor del teletrabajo, las tecnologías y las reuniones está permitiendo que el nivel de conversación sea mucho más fuerte estratégicamente. Se pierde menos tiempo, se llegan a conclusiones mucho más relevantes. Por eso a esta crisis también hay que verle la oportunidad.

