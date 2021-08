En esta nueva edición de “profesionales de la industria reaccionan a”. Tuvimos como invitados a Karen Bueno sr interactive art director en Leo Burnett Medio Oriente y África y a Mauricio Sarmiento vicepresidente creativo de Leo Burnett Colombia; para reaccionar y opinar sobre las piezas publicitarias de la semana que fueron relevantes.

Mira sus reacciones:

La primera de las piezas publicitarias de la semana, es de la cadena de comidas rápidas Burger King y la agencia de publicidad Fantástica; quienes lanzaron una nueva campaña llamada “Expertos en fuego” en la que la marca, se convierte en patrocinador oficial de los bomberos; pues se observa que en la campaña se hace un paralelo entre el fuego y la parrilla de Burger King con el cuerpo de bomberos, quienes son expertos en fuego.

Adicionalmente, la campaña ofrece beneficios de hamburguesas gratis para los bomberos y también a quienes tienen un familiar bombero. Al respecto Mauricio Sarmiento mencionó que:

En el 2014, Alpina, la empresa colombiana de alimentos lanzó una bebida de frutas con gas llamada Frizz; con una inversión que superó los $3 mil millones según el diario El País. Sin embargo tiempo después, esta bebida dejó de distribuirse en el país. Para el año 2021, volvió Frizz con una nueva presentación, pero está siendo parte de la multinacional colombiana de consumo masivo Quala y no con Alpina; lo cual se ha convertido en un tema de conversación entre el público.

La última de las piezas publicitarias de la semana, fue “Bebe más agua”. Pernod Ricard dio a conocer su campaña digital para promover la iniciativa Responsible Party, que busca terminar con el consumo nocivo de bebidas alcohólicas entre los jóvenes debido a la apertura gradual de bares, discotecas, restaurantes y otros centros de entretenimiento. La campaña tiene un mensaje sencillo, universal y de gran impacto, pidiéndoles a los jóvenes beber más… agua”; a través de videos cortos que muestran las consecuencias del abuso del alcohol.

“Todas la marcas tienen que hacer esta clase de contenido, en este caso le están hablando a la gente muy joven, no creo que cause molestia; me parece que es una sorpresa agradable”, añadió Karen Bueno, sr interactive art director de Leo Burnett.