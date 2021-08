En la transmisión del Webcast P&M se desarrolló una conversación con líderes del sector. En el primer panel se abordó la situación de los medios de comunicación. Según el ranking de las 300 empresas de la comunicación de Revista P&M, durante el último año, los medios de comunicación tuvieron una participación de ingresos de 42.09% en el sector durante el año 2020. Sin embargo, hubo un decrecimiento de sus ingresos del 35.5%.

En el panel de medios de comunicación los invitados fueron Andrea Hernandez, country manager de Discovery Networks; Hernando Paniagua, CEO de Pulzo; Eduardo Garces, gerente general de El Espectador, Cromos y Vea; y Carlos Arturo Gallego, Vicepresidente de radio de Caracol Televisión.

“Nunca hubo más audiencia y nunca hubo tan poca plata”

Carlos Arturo Gallego aseguró que la pandemia aceleró cambios que ya se estaban dando. Frente a la situación de los medios durante el último año dijo: “Nunca hubo más audiencia y nunca hubo tan poca plata”. Por otra parte, opina que la virtualidad llegó para quedarse y los ajustes de nómina de pagos por acciones específicas también.

Según asegura Gallego, actualmente la televisión sigue creciendo, pero la radio recibió un golpe fuerte porque gran parte de los ingresos de estas compañías, provienen de eventos en vivo y activaciones externas. Afirmó que este medio se tiene que transformar, pero al igual que otros factores, es un cambio que venía desarrollándose y que la llegada de la pandemia aceleró.

Andrea Hernandez confirmó que en Discovery tuvieron que cambiar la estrategia de contenidos enlazando los temas a lo que estaba sucediendo en el momento. Tuvieron que desarrollar agilidad saliendo de la lo que ella llamó una “caja” en la que estuvieron por muchos años. Además, por primera vez hicieron producciones locales en un canal por cable y hasta sacaron contenidos grabados con celulares.

Eduardo Garces, gerente general de El Espectador explicó que, si bien la compañía se apoya en contenidos multiplataforma, el producto impreso es esencial en la empresa. Cuando la pandemia provocó los cierres en marzo del 2020 no pudieron seguir desarrollando la actividad logística a nivel nacional. Aseguró también, que a pesar de la incertidumbre inicial el último año generó un crecimiento en audiencia abierta en El Espectador y asimismo, un crecimiento en suscripciones digitales.

Hernando Paniagua CEO de Pulzo explicó que el consumo de este medio de comunicación no suele ser intencional sino accidental; por lo tanto, cuando llegó la pandemia las personas empezaron a buscar los medios top of mind y Pulzo no hace parte de la lista. Entonces, la compañía tuvo que responder a ese reto. También destacó que la evaluación de costos fue otra enseñanza donde encontraron gastos que no eran necesarios.

La nómina, otra situación de los medios

En la situación de los medios de comunicación se evidenciaron gastos de nómina que se volvieron innecesarios para algunos medios. En vista al modelo de contratación a distancia, Gallego plasmó un futuro en el que las nóminas disminuirían y las contrataciones desde el exterior aumentarían. Asimismo, sugirió que la ley deberá transformarse para nuevos modelos de nómina en las empresas.

Andrea hizo hincapié en que Discovery tenía modelos de contratación a distancia desde antes de la pandemia. Sin embargo, la transformación sí se dio en las oficinas hasta la actualidad, puesto que ahora el modelo de trabajo se desarrolla yendo dos o tres veces por semana a las instalaciones; mientras que previo a la llegada del Covid-19, la presencialidad era toda la semana al igual que en otros medios de comunicación.

Hernando, desde la experiencia de un medio nativo digital agregó que actualmente las funciones han cambiado y así seguirá el panorama:

“El periodista de hoy está en la capacidad de generar su contenido, crearlo, publicarlo, y hasta programar y planear su estrategia de distribución”.

Los medios vs. las plataformas

Con la publicidad mobile en apps el porcentaje de ganancia de pauta para los medios se puede ver afectado. Hernando Panigua opina que quienes están tras aquellas plataformas supieron entender el negocio y tal vez los medios no se anticiparon. Sin embargo, el problema que destacó fue que en aquellas plataformas la gente se desinforma en muchas ocasiones y se llega a crear una “burbuja de contenidos”.

Carlos Gallego agregó que otro punto relevante de esa competencia es que los medios de comunicación tienen la obligación de cumplir con ciertas regulaciones e impuestos, mientras que las plataformas no; por lo que el desequilibrio se enmarca desde allí.

Andrea Hernández explicó que hay un reto importante: lograr que las audiencias y los anunciantes comprendan que el valor de los contenidos de los medios tiene peso en razón de los costos que se manejan. Agregó que los contenidos de otra plataformas pueden pasar por alto la rigurosidad que se maneja desde el periodismo.

Eduardo Garcés, por su parte, reconoció que los anunciantes buscan comodidad de gastos y es evidente que a muchos les resulta mejor invertir en las plataformas. Pero explicó que los medios actualmente tienen la capacidad tecnológica para hacer ajustes que hagan la pauta más eficiente, dirigida y efectiva.

Otros temas respecto a la situación de los medios como la posible transformación de la radio; los cambios en la dinámica y el rol del audio; la necesidad de generación de comunidades desde los medios y la dinámica que mantiene la confianza de los anunciantes en los medios, fueron abordados en la transmisión del Webcast P&M.

