Para intentar dar una mirada regional a las transformaciones del ecosistema del marketing y la publicidad digital, los IAB de seis países latinoamericanos se unieron para presentar en un evento estos hallazgos. Se trata de IAB Beyond Digital, un encuentro entre los más destacados líderes del sector, que abordará los ejes temáticos que conformarán la agenda del marketing para el corto plazo.

Este evento virtual, programado para el 1 y 2 de septiembre, será un hito en la historia de la IAB. Este organismo, considerado como la autoridad internacional de la comunicación, el marketing y la publicidad, vinculará por primera vez a toda la industria de América Latina en torno a la transformación de este sector.

Precisamente, la pandemia y su impacto en el marketing fue lo que motivó que se ideara este encuentro, que mediante conferencias, paneles y workshops dará una visitón conjunta de los expertos más relevantes del mundo y Latam frente a las nuevas tendencias.

IAB Beyond Digital serán dos días y tendrá tres salas con conferencias de forma simultánea. Habrá contenido agnóstico y contenido comercial. El primero es postulado por la industria y revisado por un comité para dar una visión imparcial a lo largo del evento. Por su parte, el contenido comercial es el propuesto por las marcas, en el cuál presentarán su visión y soluciones más innovadoras en beneficio de la evolución de los negocios y estrategias de comunicación.

Los ejes temáticos que se abordarán serán:

Publicidad

Content: estrategias de creación de contenidos

Talento y competencias digitales

Ecommerce y direct to consumer

Data: metodologías para generar insights

Marketing technologies

Transformación y negocios en la era digital

Algunos de los conferencias confirmados en la agenda son: David Cohen, CEO de la IAB; Mónica Flores, presidente de ManpowerGroup Latam; Tom Fishburne, marketoonist & author; y Maren Lau, regional VP Latam de Facebook.

El contenido podrá ser consultado de forma on demand hasta el mes de noviembre.

Networking

Otro de los componentes del IAB Beyond Digital es el Networking. Para esta oportunidad se tendrá una poderosa herramienta que permitirá a los asistentes expandir su red de contactos internacionalmente. Además de un chat y videollamadas personalizadas, se podrá solicitar reuniones one to one, y aceptar o rechazar estas citas. La plataforma estará disponible desde una semana antes del evento y durante el mismo.

Algunos de los partners del evento son Discovery, Facebook, Google, Mercado Ads, Pluto T.V, Twitch y Teads. Para las marcas también se dispondrán de espacios importantes, entre 35 y 45 minutos, donde podrán presentar su oferta comercial a los asistentes.

Habrán tickets de 60 dólares, para los socios IAB; y de 120 dólares para el público general. También se ofrecerán paquetes de 4 a 10 boletos con 20% de descuento.

Para más información, haga clic aquí.

