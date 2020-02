Gatorade y Leo Messi vuelven a tomarse la atención del mundo con el lanzamiento de la campaña GOAT CAMP. La pieza de lanzamiento es un contenido en video ficcionado en el que Leo Messi caza talentos para llevarlos a entrenar a un campamente que solo recibe a los mejores atletas de la historia. Es decir, The greatest of All Times. De ahí, la sigla GOAT CAMP.

Entre los atletas que protagonizan la campaña se encuentran Leo Messi, Serena Williams, Usain Bolt y Michael Jordan. Pero el golpe de opinión lo da la futbolista colombiana Gisela Robledo Gil. Se trata de una deportista en ascenso que participó en el torneo anual de fútbol sala Gatorade 5v5 Global 2019, que convoca a jóvenes de 14 y 16 años de todo el mundo. En ese torneo, el equipo colombiano obtuvo la victoria en la competencia femenina y Gisea fue la gran estrella.

Por esta razón, en septiembre de 2019, Gatorade presentó la historia de Gisela y su viaje a las finales globales de 5v5 en una serie documental original titulada Cantera 5v5, que se estrenó durante el Festival de TV de Tribeca en Nueva York.

P&M habló con Jill Leccia, directora senior de bebidas funcionales y nutricionales para PepsiCo Latinoamérica sobre el concepto de esta campaña.

¿Cuál fue el desafío o reto al momento de ejecutar la campaña de cara al consumidor?

Jill Leccia: Es posible ver la gracia de la ejecución de esta campaña de consumo, cuando todas las plataformas y programas clave que Gatorade apoya cobran vida bajo un paraguas creativo.

La campaña retrata a algunos de los más grandes atletas con los que hemos trabajado durante años, pero también retrata a verdaderos jóvenes atletas que participan en el torneo mundial de fútbol 5v5 de Gatorade.

Es un torneo que se ha convertido en una de las principales plataformas mundiales, que brindan la oportunidad a miles de jóvenes jugadores de todo el mundo para mostrar su talento.

Las historias de estos deportistas se han contado a través de las docuseries de Cantera 5v5.

Dichos documentales cortos se crearon en asociación con los ganadores de los premios Emmy Jeff y Michael Zimbalist y All Rise Films.

¿Cuál es el contexto en el que surge esta necesidad?

Jill Leccia: Como la bebida deportiva número uno del mundo, siempre nos hemos centrado en ayudar a los atletas a rendir al máximo a través de nuestra experiencia científica y nuestra larga historia de comprensión de las necesidades de los atletas. Nos dirigmos tanto a quienes rinden al máximo nivel profesional hasta a aquellos jóvenes atletas que comienzan su viaje deportivo.

El contexto de esta campaña ilustra la forma en que Gatorade ha estado trabajando junto con los más grandes atletas de todos los tiempos, como Michael Jordan, Lionel Messi, Serena Williams y Usain Bolt. También muestra cómo ayuda e inspira a los jugadores más jóvenes que están trabajando duro para convertirse en la próxima generación de atletas de alto rendimiento.

Es por eso que hemos elegido a Gisela Robledo, una atleta femenina de Gatorade 5v5 de Colombia cuyo equipo ganó la edición de 2019 como una de las principales estrellas de esta campaña, junto con estos cuatro atletas de GOAT. La carrera futbolística de Gisela se ha visto catapultada durante este último año. Actualmente, juega en uno de los equipos profesionales femeninos de su país, así como en la selección nacional de fútbol de Colombia.

¿En qué consistió la idea o propuesta creativa?

Jill Leccia: La creatividad se centra en el GOAT Camp de Gatorade: un mítico destino de rendimiento deportivo. Gatorade y Leo Messi cazan talentos para un campo de entrenamiento en el que los atletas prometedores tendrán la oportunidad de aprender de los mejores. Al mismo tiempo, Gatorade los alimenta a lo largo de su viaje.

Ejecución ¿cuáles son las piezas, contenidos y medios que harán parte de la campaña?

Jill Leccia: La campaña se presentará en redes sociales y medios tradicionales junto con los principales elementos visuales que se utilizarán en los medios impresos y digitales. Nuestro equipo creativo está trabajando duro para nosotros. Tenemos diferentes tipos de piezas para usar como anuncios, contenidos en formas cortas y una forma larga que estará disponible sólo en digital. Además, estamos involucrando a nuestros influenciadores y a nuestros socios deportivos.

¿Qué esperan lograr con la campaña?

Jill Leccia: Queremos contar la historia de la marca desde dos frentes. El primero, como creadores de la categoría de bebidas deportivas y como la marca más experta que existe con un importante legado al trabajar con los mejores atletas de la historia. El segundo, queremos presentar el futuro a través de la visión de los jóvenes jugadores que queremos inspirar, para ayudarles a convertirse en atletas profesionales, proporcionándoles el mejor combustible para su rendimiento.

Queremos decir que hemos seguido su carrera desde una edad temprana y permaneceremos a su lado hasta que consiga ser el más grande de todos los tiempos. Publicidad

Decir que muchos pueden tener una relación como la que existe entre Gatorade y Leo Messi. Para contarlo, reunimos historias reales para demostrar exactamente lo que podemos hacer apoyando a esta nueva generación, siguiendo sus sueños y cómo los apoyaremos hasta que se conviertan en los nuevos GOAT.

¿Cómo se produjo la campaña?

Jill Leccia: El contenido del material fotográfico y audiovisual fue filmado y producido en múltiples lugares de Europa. Estuvo a cargo la magia de nuestra agencia creativa TBWA\Chiat\Day. Con el uso de VFX, se creó la increíble vista mística del Campamento GOAT, junto con las estaciones interiores, donde cada uno de nuestros atletas GOAT se entrena.

¿Cómo se da la integración de estas tres figuras y cuáles fueron los criterios para su elección?

Jill Leccia: Estas figuras son las más grandes de todos los tiempos en sus propias modalidades. Son una inspiración para la nueva generación joven y todas tienen algo en común: el apoyo de Gatorade como el mayor combustible de todos los tiempos. Leo Messi, Serena Williams, Usain Bolt y Michael Jordan son socios desde hace mucho tiempo de la marca Gatorade, y aparecen en el anuncio porque son la encarnación de lo que se necesita para ser una GOAT. Michael es el primer atleta de Gatorade, y hemos estado asociados con él desde 1991. Por supuesto, estamos encantados de reunir a estos cuatro icónicos atletas por primera vez en un anuncio internacional de Gatorade.

