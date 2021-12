El Creative Conference es un evento desarrollado por P&M de la mano de aliados para celebrar el Día del Publicista. En esta ocasión, se llevó a cabo en modalidad virtual el 2 de diciembre de 2021; de forma gratuita con conferencistas expertos en creatividad y comunicación. Asimismo, se abrieron por primera vez los creative challenges, desafíos creativos desde las marcas Google, WOM, GEF y P&M.

El 17 de diciembre se revelaron los ganadores de los creative challenges por medio de una transmisión en vivo en Instagram. Carlos Fernando Vega, director general de P&M y Carolina Rueda, jefe de investigación de mercados y tendencias en Crystal S.A.S estuvieron en la transmisión para revelar la información.

Desde Google, WOM, GEF y P&M se agradece la participación en los creative challenges este año. A continuación, los resultados.

Google

El premio se declaró desierto, puesto que no hubo ninguna propuesta que cumpliera a cabalidad con los objetivos que dispuso el brief.

WOM

En las propuestas, los directivos de WOM no encontraron un ganador. El motivo se centra en la calidad esperada de las propuestas y los objetivos que propuso el brief. Por lo tanto, el premio fue declarado desierto.

GEF

Carolina destacó que el equipo directivo de GEF encontró propuestas muy creativas y fue difícil elegir el ganador. El primer lugar fue ocupado por el equipo Radar, integrado por Eva Leonor Vivas y Andrés Felipe Torres. La propuesta que le permitió a la dupla ganar el premio se llama Capital, una miniserie web. Esta estrategia recibió como premio dos millones de pesos redimibles en Gef, Punto blanco, Baby Fresh o Galax.

Por otra parte, el equipo Enigma, integrado por Paula Tatiana Chaparro, Naomi Leandra Fajardo, Gabriela García Arias y Angela Rocío Robledo, fue el ganador del segundo lugar. La propuesta fue Nada es perfecto, pero funciona. Este grupo ganó un millón de pesos redimible en Gef, Punto blanco, Baby Fresh o Galax.

P&M

Desde la Revista P&M, el equipo directivo no encontró propuestas que cumplieran con los objetivos propuestos en el brief. Por lo que, no fue posible elegir un ganador y el premio fue declarado desierto.

Es así como culminaron los creative challenges de Google, WOM, GEF y P&M. El Creative Conference 2021 conmemora el Día del Publicista año tras año y en esta ocasión, los retos creativos se sumaron a una dinámica de integración con la audiencia.

